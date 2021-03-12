HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 12 Mart koronavirüs tablosu!

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 12 Mart koronavirüs tablosu!

12.03.2021 18:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 12 Mart koronavirüs tablosu!

12 Mart koronavirüs tablosu bu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmeye devam ediyor. İşte, 12 Mart Koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde 12 Mart Koronavirüs test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, ölen hasta sayısı açıklanacak. Hafta sonu yaklaşırken pek çok kişi hafta sonu yasakları ile ilgili gelişmeleri de takip ediyor. İşte, 12 Mart Koronavirüs tablosu!

12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük test sayısı, hasta sayısı, ölen hasta sayısı verilerine göre düzenlenen Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

14-15 MART HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, düşük ve orta riskli illerde yaşayanlar, akşam kısıtlamaları dışında Cumartesi ve Pazar sokağa çıkabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında mavi renkte olan iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır olarak gösterildi.

ORTA RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?**

**

Koronavirüs risk haritasında sarı renk ile gösterilen iller; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars oldu.

Ekran Resmi 2021-03-05 21.43.15

YÜKSEK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan turuncu renkte gösterildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?****

Koronavirüs risk haritasında göre kırmızı renkteki iller; Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman olarak gösterildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Bakan Akar'dan flaş Mısır açıklamasıBakan Akar'dan flaş Mısır açıklaması
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Muğla'da ele geçirildi! Değeri tam 525 milyon dolar

Muğla'da ele geçirildi! Değeri tam 525 milyon dolar

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Akar'dan Mısır açıklaması

Bakan Akar'dan flaş Mısır açıklaması

Yakını koronavirüsten hayatını kaybeden kadın, hastaneyi birbirine kattı

Yakını koronavirüsten ölen kadın hastaneyi birbirine kattı

Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Sosyal medyada olay oldu, GİBTÜ'den yalanlama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Diyanet'ten fitre açıklaması! 'Gerçeği yansıtmıyor'

Diyanet'ten fitre fiyatlarıyla ilgili açıklama!

Sarkisyan kimdir? Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

Armen Sarkisyan kimdir?

Aydın'da şaşkına çeviren olay! 1 hafta içinde 2 büyük ikramiye kazandırdı

Aydın'da şaşkına çeviren olay!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.