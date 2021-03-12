Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 12 Mart koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde 12 Mart Koronavirüs test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, ölen hasta sayısı açıklanacak. Hafta sonu yaklaşırken pek çok kişi hafta sonu yasakları ile ilgili gelişmeleri de takip ediyor. İşte, 12 Mart Koronavirüs tablosu!

12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük test sayısı, hasta sayısı, ölen hasta sayısı verilerine göre düzenlenen Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

14-15 MART HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, düşük ve orta riskli illerde yaşayanlar, akşam kısıtlamaları dışında Cumartesi ve Pazar sokağa çıkabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında mavi renkte olan iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır olarak gösterildi.

ORTA RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?**

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Koronavirüs risk haritasında sarı renk ile gösterilen iller; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars oldu.