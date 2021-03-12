Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 12 Mart koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde 12 Mart Koronavirüs test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, ölen hasta sayısı açıklanacak. Hafta sonu yaklaşırken pek çok kişi hafta sonu yasakları ile ilgili gelişmeleri de takip ediyor. İşte, 12 Mart Koronavirüs tablosu!
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük test sayısı, hasta sayısı, ölen hasta sayısı verilerine göre düzenlenen Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, düşük ve orta riskli illerde yaşayanlar, akşam kısıtlamaları dışında Cumartesi ve Pazar sokağa çıkabilecek.
Koronavirüs risk haritasında mavi renkte olan iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır olarak gösterildi.
Koronavirüs risk haritasında sarı renk ile gösterilen iller; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars oldu.
Koronavirüs risk haritasında; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan turuncu renkte gösterildi.
Koronavirüs risk haritasında göre kırmızı renkteki iller; Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman olarak gösterildi.