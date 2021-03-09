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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 9 Mart Koronavirüs tablosu!

09.03.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 9 Mart Koronavirüs tablosu!

9 Mart 2021 korona virüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs vaka sayıları son durum özellikle dışarı ile yakın temasta olan kişiler tarafından merak ediliyor. Bugünkü korona virüs vaka sayısı ve ölen sayısı ise bu konuda en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, 9 Mart Korona virüs tablosu açıklandı mı? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan korona virüs tablosu vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. 9 Mart vaka sayıları aynı zamanda Koronavirüs risk haritasını da etkiliyor. Kademeli normalleşmeye geçiş sürecinin başlaması ile vaka ve ölüm sayıları daha yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğoan, yaptığı açıklamada kısıtlamaların ve yasakların esnetilmesinin illerin vaka sayılarına göre belirleneceğini belirtmişti. Peki, 9 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, 9 Mart vaka sayıları hakkında detaylar...

Koronavirüs 9 Mart tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı ve ölen hasta sayısı paylaşılıyor. Bugünün korona virüs tablosu ise henüz belli olmadı.

8 Mart Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 8 Mart Koronavirüs tablosu şöyle:

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