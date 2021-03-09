Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 9 Mart Koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan korona virüs tablosu vatandaşlar tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. 9 Mart vaka sayıları aynı zamanda Koronavirüs risk haritasını da etkiliyor. Kademeli normalleşmeye geçiş sürecinin başlaması ile vaka ve ölüm sayıları daha yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğoan, yaptığı açıklamada kısıtlamaların ve yasakların esnetilmesinin illerin vaka sayılarına göre belirleneceğini belirtmişti. Peki, 9 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, 9 Mart vaka sayıları hakkında detaylar...

Koronavirüs 9 Mart tablosu açıklandı mı?



Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı ve ölen hasta sayısı paylaşılıyor. Bugünün korona virüs tablosu ise henüz belli olmadı.

8 Mart Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 8 Mart Koronavirüs tablosu şöyle:





