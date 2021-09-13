Koronavirüs tablosunda korkutan gelişme! Son bir ayın en yükseği

Aşısızların salgını olarak nitelenen son dalgada vaka sayısı Temmuz ayında 5 binli seviyelerden yükselişe geçerek ve Ağustos ayında 27 bin 356'ya kadar çıktı. Bir aya yakın süredir 20 bin etrafında direnç kazanan günlük yeni vaka sayısı düşüş kaydedemiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Cuma günü 23 bin 562 olan yeni vaka sayısı pazar akşam itibarıyla 21 bin 352'ye geriledi.

SON BİR AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Günlük oynaklıkları azaltan yeni vakaların yedi günlük ortalaması ise 22 bin 885 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıl Mart ayında başlayan salgında hayatını kaybedenlerin sayısı dün hayatını kaybeden 243 kişiyle birlikte 59 bin 886'ya yükseldi.

ÖLÜMLER 200'ÜN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Günlük ölümler Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam ederken, 25 gündür 200'ün üzerinde bulunuyor.

İYİLEŞENLER, YENİ VAKA SAYISINDAN FAZLA

Verilerde iyileşen olarak açıklanan ve iyileşen hasta ile vakalardan oluştuğu kabul edilenlerin sayısı ise art arda beşinci günde de yeni vaka sayılarının üzerinde yer aldı.

İyileşenlerin yeni vaka sayısından fazla olması iki hafta önce yaklaşık yarım milyon olan aktif vaka sayısının, Reuters hesaplamalarına göre 450 bine doğru gerilediğini gösteriyor.

Alışılageldiği gibi hafta sonunda aşı olanların sayısı azalırken Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün yaklaşık 294 bin kişi daha aşı oldu. İlk doz aşısını olanların 18 yaş üstü nüfusa oranı bir önceki güne göre 0.2 puan artışla yüzde 83'e, ikinci dozunu olanların oranı 0.2 puan artışla yüzde 64.9'a yükseldi. Üçüncü doz aşı olanların sayısı yaklaşık 16 bin artışla 9.4 milyona çıktı.

VAKALAR TEMMUZ İTİBARIYLA ARTIŞA GEÇTİ

Geçen yıl Mart ayında başlayan salgında vaka ve ölüm sayıları Mart-Mayıs aylarındaki enfeksiyon dalgasında zirveye çıkmıştı. Vaka ve ölümler tecrit önlemleri ve aşılama ile gerilese de Temmuz ayı itibarıyla tekrar artışa geçti.

Mart-Mayıs döneminde 60 bini aştıktan sonra 5 binli seviyelere gerileyen vaka sayıları Temmuz ortasındaki bayram tatiliyle birlikte tekrar 20 binin üzerine çıktı.



