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Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kars’ta koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve babası hastaneden kaçtı

Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.

Polis E.M. ve M.M.’yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu’na götürüldü.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

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(İHA)

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