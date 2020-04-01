Ülkelerin gün gün Koronavirüs vaka sayıları sıralaması (Türkiye kaçıncı sırada?)

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'ta İtalya'daki vaka sayısı 13 bin seviyesine yükselirken, Çin'deki vaka sayısı ise 81 bin seviyesine ulaşıyor.

Grafiğe göre Çin'in vaka sayısındaki hızlı yükselişinin Maret ayına kadar hızla devam ederken, Mart başı itibariyle Güney Kore, İtalya ve İran'daki vaka sayıları artmaya başlıyor.

22 Ocak - 31 Mart arası veriler toplanarak hazırlanan grafikte dünyada en çok vakaların görüldüğü 20 ülke yer alıyor.

11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Türkiye'de de vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseldi. Son açıklanan verilere göre 31 Mart 2020 itibariyle toplam vaka sayısı 13 bin 531'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi.

Dünyada en çok vakaların görüldüğü 20 ülkenin yer aldığı listeye Türkiye 24 Mart'ta 1928 ile son sıradan giriş yaparken, dünyadaki toplam vaka sayısı 422 bin 253'e yükseldi.

ABD BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre ABD'deki vaka sayısında 25 Mart'ta patlama yaşanarak 82 bine ulaşıldı. Çin ilk kez vaka sayısında 2. sıraya gerilerken 80 bin ile İtalya 2. sırada yer aldı.

31 Mart'a gelindiğinde ise vaka sayıları ABD'de 188 bin, İtalya'da 105 bin, İspanya'da 95 bin, Çin'de 82 bin, Almanya'da 27 bin olarak kaydedildi. Türkiye de 13 bin 531 ile listede 10. sıraya yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 876 BİN 775 OLDU

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 856 bin 775 oldu. Koronavirüs nedeniyle 42 bin 097 kişi hayatını kayberderken son olarak 177 bin 431 kişi iyileşti.





