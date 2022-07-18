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Koronavirüs vaka sayılarında 3 kat artış: 15 binlere dayandı

18.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Özellikle son zamanlarda tırmanışa geçen vaka sayılarıyla ilgili konuşan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye’de geçen yıl bugünlerde 5 bin civarında olan vaka sayısının bugünlerde 3 katı arttığını ve 15 binlere dayandığını söyledi. Prof. Dr. Özkaya, "Hızlı testlerin negatif olmasına güvenmeyin. Eğer ateş, öksürük gibi şikâyetleriniz varsa hızlı testiniz negatifse bile kendinizi kovid gibi izole etmeniz gerekiyor." dedi.

Koronavirüs vaka sayılarında 3 kat artış: 15 binlere dayandı

Koronavirüs salgınıyla ilgili son günlerde gelen haberler endişelendirmeye başladı. Artan vakalara ilişkin açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya günümüzde ölüm ve hastanede yatan hasta oranlarının az olduğunu fakat vaka sayılarının fazla olduğuna dikkat çekti.

VAKA SAYISINDA 3 KAT ARTIŞ

Son günlerde vakalarda ciddi bir artış gözlendiğini ve bu durumun halk arasında panik oluşturmaya başladığını aktaran Prof. Dr. Özkaya, "Özellikle geçen yılın bu zamanlarındaki vaka sayılarına göre neredeyse 3 katına aşkın vakalarımız var. Türkiye’de geçen yıl bu günlerde 5 bin civarında vaka varken 50’ye yakın ölüm vardı. Bir sene sonra yine aynı günlerde yaklaşık 3 katı yani 10-15 binlere varan günlük vaka sayısı var ama ölen ve yatan hasta sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Yoğun bakımlarda yatan hastaların büyük bir çoğunluğu genel durumu düşkün olup da tesadüf pozitif gelen hastalardır. Yoksa aşılarını tam olan kişilerde hala akciğer tutulumu gözlenmiyor. Olduğunuz aşıların hala omicron varyantında akciğere inmesini önlediğini görüyoruz” dedi.

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"MEVCUT AŞILAR HALA ETKİLİ"

Aşının etkisinden kaçan yeni mutasyonlar olursa akciğer tutulumları ve yoğun bakım yatışlarının olacağını beklediklerini ifade eden Özkaya, “Şu an için mevcut aşıların hala etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü yoğun bakımda ve servislerde yatan hastalarda ciddi akciğer tutulumunun olmadığını görüyoruz. Özellikle hacdan dönen vatandaşlarımız hacda karşılaştıkları orta doğu virüsleriyle ilgili etkileşim içinde oldukları için bu vatandaşlarımızda mutasyon olma ihtimali var. O yüzden hacdan gelenleri karşılarken mümkün olduğunca mesafe kurallarına dikkat edeceğiz” diye konuştu.

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“HIZLI TESTLERİN NEGATİF OLMASINA GÜVENMEYİN”

Son zamanlarda vatandaşların çokça hızlı test kitleri kullandığını belirten Özkaya, “Bunlar çok pratik şekilde evde yapıldığında pozitif geldiğinde panikliyorlar, negatif geldiğinde de rahatlıyorlar. Hızlı testlerin negatif olmasına güvenmeyin. Eğer ateş, öksürük gibi şikâyetleriniz varsa hızlı testiniz negatifse bile kendinizi kovid gibi izole etmeniz gerekiyor. Hızlı test sonucu pozitif ise bu sizin hasta olduğunuzu göstermiyor. Mutlaka PCR dediğimiz sürüntü testinin yapılması gerekiyor. Şüpheniz varsa doktora görünmeniz gerekiyor. Hızlı testin pratikte çok kullanılmasını önermiyoruz” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs
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