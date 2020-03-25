Koronavirüs ve 'yaşlılar': Neden ayrımcılığa maruz kalıyorlar?

İleri yaşta ve kronik hastalığı olanların koronavirüs risk grubunda yer alması ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte "yaşlılar", Türkiye'nin gündeminde.

Psikiyatrist Dr. Arzu Erkan Yüce'ye göre, koronavirüsle mücadelede yapılan "yaşlı" vurgusu, toplumda yaşlıların "riskli değil tehlikeli" oldukları algısına yol açtı.

Halen kırılgan grupta olan yaşlılar, sosyal medyada ve gündelik yaşamda saygısız söylemlere ve hatta zorbalığa maruz kalmaya başladılar.

65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur, sosyolog-araştırmacı Merve Tunçer ve psikiyatrist Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce yaşlıların maruz kaldığı ayrımcılığın kökenlerini, yaşlılık kavramını ve yaşlılığa karşı mücadeleyi anlatıyor.

Uzmanlar ayrıca, salgın ve karantina döneminde fiziken uzak kalmanın hayati önem taşıdığı yaşlılarla uzaktan nasıl ilgilenebileceğimize dair fikirler veriyor.