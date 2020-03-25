Koronavirüs ve 'yaşlılar': Neden ayrımcılığa maruz kalıyorlar?
Koronavirüs ve 'yaşlılar': Neden ayrımcılığa maruz kalıyorlar?
25.03.2020 22:53 |
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İleri yaşta ve kronik hastalığı olanların koronavirüs risk grubunda yer alması ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte "yaşlılar" Türkiye'nin gündeminde. 65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur, sosyolog-araştırmacı Merve Tunçer ve psikiyatrist Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce yaşlıların maruz kaldığı ayrımcılığın kökenlerini, yaşlılık kavramını ve yaşlılığa karşı mücadeleyi BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp'e anlattı.