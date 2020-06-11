Koronavirüs yazın bulaşır mı? Koronavirüse karşı ‘yaz sıcağına’ özel uyarılar

Yaz mevsiminde dış ortamlarda daha çok zaman geçiriyor, bulunduğumuz mekanlarda kapı ve pencere açarak ortamın havalanmasını sağlıyoruz. Buna güneşin ultraviyole ışınlarının yaz aylarında etkilerini daha fazla gösteren güçleri de eklenince, toplumda yaz mevsiminde coronavirüsün ( Covid-19 ) daha az risk oluşturacağına yönelik bir kanı var. Oysa diğer solunum yolu virüslerinden farklı özellikler sergilediği için Covid-19’un sıcak havalarda da bulaşma riski devam ediyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal bu nedenle Covid-19’a karşı aldığımız tüm korunma önlemlerine yaz aylarında da ödün vermeden devam etmemiz gerektiğini belirterek, “Bu yaz mevsiminin geçmiş yıllardaki yaz mevsiminden farklı olacağını şimdiden kabul etmemiz ve kendimizi buna alıştırmamız gerekiyor” diyor. Ancak coronavirüse karşı önlem almaya devam etsek de, yaptığımız bazı hatalar korunma şansımızı düşürmesinin yanı sıra virüsün çevreye bulaşmasına da neden olabiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal yaz mevsiminde Covid-19’a karşı dikkat etmemiz gereken 8 hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Hata: Maske takmamak

Doğrusu: Maske kullanılmaması virüsün bulaşma ve yayılma riskini artırıyor. Özellikle de masa çevresinde veya güneşlenirken şezlong üzerinde sohbet ediliyorsa, maske yoksa ve sosyal mesafeye de dikkat edilmiyorsa risk daha da yükseliyor. Bu nedenle sıcak havalarda kullanımı zahmetli ve zor olsa da maske takmayı asla ihmal etmeyin.

Hata: Maskeyi değiştirmemek

Doğrusu: Virüsün bulaşma riskini artıran ve sağlığımızı riski atan faktörlerden biri de, maskeyi hatalı kullanmak. “Yaz mevsiminde sıcaktan nemlenen maske mutlaka değiştirilmeli” uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal “Çünkü nemli maskeyi kullanmak bakterilerin daha kolay üremesine neden olacağından dermatit başta olmak üzere cilt enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Ayrıca kullanılmış maske asla ortalığa bırakılmamalı ve tıbbi atık kaplarına bırakılmalı” diyor.

Hata: 8 metre kuralına uymamak

Doğrusu: “Eğer kişiler açık havada tek başına ve kimseyle konuşmadan yürüyüş veya spor yapıyorlarsa, çevrede de kimse yoksa maske takmayabilirler.” diyen Prof. Dr. İftahar Köksal, spor yaparken dikkat etmemiz gereken önemli bir kuralı şöyle anlatıyor: “Dururken kişiler arasındaki mesafe maskeli olarak 1.5-2 metre olabilir. Ancak yürürken veya koşarken hava hareketi ve rüzgar oluşacağı için bu mesafe daha da artırılmalı. Çünkü bu rüzgar hapşırma ve öksürme sırasında saçılan partiküllerdeki virüsün arkamızda 8 metreye kadar yayılmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske kullanmak yaşamsal önem taşıyor.”