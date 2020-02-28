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Koronavirüs Yeni Zelanda ve Nijerya'ya da sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün yayıldığı en son ülkeler Yeni Zelanda ve Nijerya oldu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, İran'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk koronavirüs vakasının İtalya'dan gelen İtalyan vatandaşında tespit edildiğini belirtti.

Koronavirüs Yeni Zelanda ve Nijerya'ya da sıçradı

Avustralya'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Ardern, Endonezya'nın Bali Adası aktarmalı İran'dan gelen Yeni Zelandalı kadında virüse rastlandığını duyurdu.

Ardern, Yeni Zelanda'ya 26 Şubat'ta gelen ve kimliği açıklanmayan hastanın Auckland Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da hastanın Emirates Havayolları'nın EK450 sefer sayılı uçağıyla ülkeye geldiği bilgisini paylaşarak, aynı uçakta bulunanların sağlık birimlerine başvurmasını istedi.

NİJERYA'DA DA İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.

Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti.

Kovid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

(AA)

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Yeni Zelanda koronavirüs Kovid-19 nijerya

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