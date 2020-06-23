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Koronavirüse yakalanan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliğinden açıklama geldi.

Koronavirüse yakalanan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Tunceli Belediyesinden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve dün akşam itibarıyla Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Maçoğlu'nun testinin pozitif çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde belediye çalışanları ve halkın sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediye başkanımız ve emekçilerimizin sağlığı ile çalışmalarımızla ilgili belediyemiz aracılığıyla yapılan açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir. Belediyemiz bu dönemde çöp toplama, hayvan rehabilitasyon merkezi, park ve bahçeler, itfaiye, ulaşım gibi temel hizmet alanlarını aksatmayacak şekilde, çalışmalarını minimum düzeyde sürdürecektir. Bu süreçte halkımızın sağlığını koruma adına belediyeye ziyaretler kabul edilmeyecektir."

Açıklamada, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Özelde kronik rahatsızlığı olan ve belirli bir yaşın üzerinde bulunan kent sakinlerimizin sağlığını korumak amacıyla halkımızın bu süreçte sokağa ve kamusal alanlara mümkün olduğunca az çıkmasını, çıkmak zorunda kalınan durumlarda da muhakkak maske takılmasını ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini rica ediyoruz. Bu süreci halkımızla birlikte bilinç ve dayanışmayla en azami zararla aşacağımıza inanıyoruz."

KARANTİNAYA ALINDILAR

Tedavisi devam eden Maçoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, belediye başkanlığı katının dezenfekte edildiği ve temaslı olduğu değerlendirilen iki belediye başkan yardımcısı ile başkanlık katında çalışan personelin evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, 22 Haziran'da Tunceli Devlet Hastanesine öksürük ve halsizlik şikayet ile başvuran Maçoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yatışı yapılarak tedavisine başlandığı anımsatıldı.

Maçoğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Hastamızın genel sağlık durumu iyi olup bilim kurulumuzun önerisi doğrultusunda Kovid-19 servisinde izleme ve tedavisi devam edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri temaslı tespiti için gerekli çalışmaları tamamlamış, karantina önlemleri alınmıştır. Hastamızın tedavi sürecinde sağlık durumu ile ilgili günlük bilgiler Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliğince kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: DHA

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