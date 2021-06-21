Koronavirüsle mücadelede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kabine toplanıyor

Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, koronavirüsle mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı ve atılacak normalleşme adımları değerlendirilecek. Aşılanacak yeni meslek ve yaş gruplarının hangileri olacağı, aşı tedarikinde son durum gibi konular da gündemde olacak.

MASADAKİ KONULAR

Merak edilen başlıca konu, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı. Öte yandan diğer günler saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği de başlıca konulardan biri.

Bir diğer önemli konu ise kafe ve restoranların faaliyet gösterdiği 07.00 - 21.00 saatlerinin esnetilip esnetilmeyeceği.

Ayrıca daha önce yapılan açıklamalarda dile getirilen maske zorunluluğu konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre açık havalarda sosyal mesafeyi korumak şartıyla bu yasak esnetilebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurması bekleniyor.

