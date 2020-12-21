Koronavirüsle mücadelede yeni bir etken madde bulundu: Dünyadakilerden daha etkili

Kovid-19 ile mücadelede bilimsel olarak kullanılan 15 etken maddeye bir yenisi daha eklendi. AR-GE firması tarafından bilim adamlarıyla yapılan ortak çalışmada elde edilen K1 isimli etken maddenin Kovid-19 karşısında etkili olduğu ileri sürüldü. Prof. Dr. Gülendam Tümen, “Bu konuda yapılan çalışmalar iki binli yılların başına dayanır. Maddenin antifungal ve antibakteriyel etkisi, Balıkesir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde mikrobiyolog arkadaşlar tarafından bakılmıştı. Çok yüksek bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu bulundu. Hemen bunun arkasından Durukan, maddeyi İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Bölümünde toksite deneylerini yaptırdı. Sonuçları o zamanki Prof. Dr. Süleyman Şener değerlendirdi. Hayvanlar ve bitkiler üzerinde toksitesinin olmadığı bulundu” dedi.

Çalışma hakkında bilgi veren AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, “BSL 3 Laboratuvarlarında yapmış olduğumuz çalışma sonucu dünyada kullanılmakta olan antiviral, yani şu an Kovid-19’da kullanılan tüm etken maddelerden daha güçlü yeni bir etken maddeye ulaşmış durumdayız. Dünyada bilindik 14-15 tane etken madde vardı. Bunları şu anda çok iyi geçebilen bir etken madde ürettik. Hatta 20 kata yakın, daha etkili olduğunu gösteriyor. Yaptığımız toksite çalışmaları sonunda da, çeşitli üniversitelerimizde hiçbir toksit değeri olmadığı da ispatlandı” dedi.