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Koronavirüsle mücadelede yeni önlemler alınacak mı? Gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi

27.09.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüsle mücadele oluştururken yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı ise merak ediliyor.

Koronavirüsle mücadelede yeni önlemler alınacak mı? Gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi

Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı, bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. 1 Ekim'de açılacak olan TBMM öncesi son yapılacak son toplantıda önemli gündem maddeleri bulunuyor.

YENİ ÖNLEMLER ALINACAK MI?

Toplantının ana gündem maddesini koronavirüsle mücadele oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitimle ilgili kabineye brifing verecek. Havaların soğuması ve grip salgını tehlikesi nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı tüm yönleriyle değerlendirilecek. Lokanta, kafe, restoran gibi kapalı ve kalabalık ortamlara girişte test zorunluluğu gibi formüllerin ele alınabileceği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLİM KURULU'NU İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü, "Yeni önlem olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle yanıt vermişti.

FAHİŞ FİYATLAR

Bir diğer önemli konu ise fahiş fiyatla mücadele olacak. Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir marketin fahiş fiyat artışı yapıp yapmadığının tespiti için müfettişler görevlendirdiğini açıklamıştı. Çıkacak sonucun toplantıda değerlendirileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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