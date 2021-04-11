Koronavirüsle savaşan pidenin sırrı defne yaprağı yağı!

Ekmek uzmanı Mine Ataman, evde Ramazan pidesi yapmak isteyenler için özel bir tarif hazırladı. Uzmanların virüse olumlu etkisi olduğunu ifade ettiği defne yağını Ramazan pidesiyle birleştiren Ataman, geleneksel Ramazan pidesine farklı bir boyut kazandırdı. Ataman, pidelerini evlerde yapmak isteyen vatandaşlar için pide yapımının püf noktalarını da anlattı.

RAMAZAN PİDESİNİN PÜF NOKTALARI

Ramazan pidesinin uzun süreli yoğrulması gerektiğini belirten Ataman, doğal ekşi mayayla hazırlanan pidelere tuzun sonradan ilave edilmesi gerektiğini kaydetti. Ataman, ”Bu yıl salgınla mücadele ediyoruz. Hepimiz yemeklerimizi nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Biz fırıncılar olarak pidemiz hem ağız tadıyla yenilsin hem geleneksel tadında olsun, bir taraftan da sağlıklı hale nasıl dönüştürürüzden yola çıktık. Defne yağı, antik dönemde, Orta Çağ'da ve Osmanlı mutfağında aktif kullanılan antiseptik bir yiyecek. Biz de buradan yola çıkarak Anadolu’da çok iyi değerleri olan defneler var. Biz bugün 1 kilo hamur kullandığımız pidemize 1 gram defne yağı ilave ettik. Defne yağı çok önemli. Uzmanlarımız da bu yönde bilgilendirmeler yaptılar" dedi.