HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüslü hasta yolculuk sırasında hayatını kaybetti, uçaktakiler birbirine girdi

Koronavirüslü hasta yolculuk sırasında hayatını kaybetti, uçaktakiler birbirine girdi

20.12.2020 20:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüslü hasta yolculuk sırasında hayatını kaybetti, uçaktakiler birbirine girdi

ABD'nin United Airlines şirketine ait bir uçakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının hayatını kaybetmesiyle büyük panik yaşandı. New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi. Uçakta bulunan yolcular, koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.

ABD'nin United Airlines şirketine ait uçakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ancak semptomlarını gizleyerek uçağa binen bir yolcu hayatını kaybetti.

Florida'dan Los Angeles'a hareket eden uçakta koronavirüslü hastanın hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir panik yaşandı.

"ZOR NEFES ALIYORDU"

New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi.

Uçakta bulunan yolcular, koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
3 ülke İngiltere'ye seyahatı yasakladı3 ülke İngiltere'ye seyahatı yasakladı
Çiftçi borçlarına da yapılandırma geldi!Çiftçi borçlarına da yapılandırma geldi!

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İtalya, Hollanda, Belçika koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'ye seyahatı yasakladı

3 ülke İngiltere'ye seyahatı yasakladı

Teksas eyaletindeki tıp merkezinde "sahte aşılama" krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Trump: Siber saldırıların arkasında Çin olabilir

Trump: Siber saldırıların arkasında...

Mısır ve İtalya arasında tarihi eser krizi! 2 eski diplomatın iadesi istenildi

Mısır ve İtalya arasında tarihi eser krizi

Yemen'de korkunç olay! Çekiçle vurdukları TNT patladı: 3 kişi öldü

Çekiçle vurdukları TNT patladı: 3 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.