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Koronavirüste beklenen haber sonunda geliyor mu? "Müjde" diyerek açıkladı: Birkaç ay içerisinde bitebilir

15.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi bitiyor mu? Koronavirüsle ilgili gelen son haberler umut veren cinsten. Hızlı yayılmasıyla ancak hafif atlatılmasıyla bilinin Omicron varyantının, salgının sonunu getirebileceği belirtiliyor. Merak edilen konuyla ilgili konuşan Dr. Nurullah Dikmen, Omicron varyantını, virüsün biteceğini gösteren bir "müjde" gibi gördüklerini, Omicron'lu hastaların Delta varyantlı hastalara göre hastalığı ayakta geçirdiğini söyledi.

Koronavirüste beklenen haber sonunda geliyor mu? "Müjde" diyerek açıkladı: Birkaç ay içerisinde bitebilir

Dünyanın her yerine yayılan ve 2 yıldız hayatımızda olan koronavirüsle ilgili haberler gelmeye devam ederken, son gelişmeler umut vermeye başladı.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve çok kısa sürede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir yayılım gösteren Omicron, uzmanlar tarafından "müjde" olarak değerlendiriliyor. Diğer küresel varyantlarda olduğu gibi Kovid-19’un da 2 yılı aşkın bir süre sonra sona ermesini öngören Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, birkaç ay içerisinde pandeminin sona ermesini umduklarını söyledi.

Omicron'da acile başvurma oranlarının diğer varyantlara göre yüzde 10 azaldığını, hastaneye yatma riskinin 2 kat düştüğünü ve solunum cihazına bağlanma oranının da yüzde 80'e kadar düştüğünü dile getiren Uzm. Dr. Dikmen, Omicron varyantının delta ve diğer varyantlara göre akciğere tutulum oranının oldukça düşük olduğunu ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

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"OMICRON'U, PANDEMİNİN 3-4 AY SONRA BİTECEĞİ 'MÜJDE' GİBİ ALGILIYORUZ"

Kısa bir süre sonra pandeminin sona ermesini beklediklerini dile getiren Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, "Şu anda gündemimiz Omicron varyantı. Daha önceden yaygın varyant, delta varyantıydı. Delta, Omicron'a göre daha hasta yapıcı özelliğe sahipti. Buna bir "Müjde" diyebiliriz. Omicron daha hızlı yayılıyor ama hastalandırma oranı oldukça düşük. Bunu 3-4 ay gibi bir sürede pandeminin biteceği müjdesi gibi algılıyoruz. Omicron'un en belirgin özellikleri, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve hapşırma. Öksürük, bu varyantta deltaya göre daha az görülüyor. Akciğer tutunumu, deltaya göre oldukça düşük. Belirli bir yaş ve alt hastalığı olanları tabi ki Omicron'da da hastalanabiliyor. Tat alma ve koku kaybının azalması Omicron'da daha az. Bunların dışında Omicron'da mide bulantısı, karın ağrısı, gece terlemesi ve bel ağrıları diğer varyantlara göre daha fazla oluyor. Omicron, klinik olarak diğer varyantlara göre daha iyi. Acile başvuru yüzdesi deltada yüzde 15’ken, Omicron'da bu oran yüzde 5’lere düştü. Hastaneye yatma riski deltada yüzde 4’te oranındayken Omicron'da ise yüzde 2’ye düştü. Hatta solunum cihazına bağlanma oranı da diğer varyantlara göre yüzde 80’e kadar düşüş var. Yani evde, ayakta geçirilen bir varyant hastalığını görüyoruz. Bulaşıcılığı fazla ama hastalandırıcı özelliği diğer varyantlara göre oldukça az” dedi.

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"YAŞLILAR VE ALT HASTALIĞI OLANLAR, OMICRON'U AĞIR GEÇİREBİLİR"

Yeni varyantın daha az hastalık belirtisi göstermesine rağmen yaşlıların ve alt hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Dikmen, “Aşılılar için karantina süreleri düştü. Pandemi artık birkaç ay içerinde kalkacak. Normal bir grip ve soğuk algınlığı gibi olup sona erecek. Maske kullanımı önümüzdeki sonbaharda kalkabilir. Uzak Doğu’da başka hastalıklarda bile maske takan var ancak Kovid-19 dolayısıyla birkaç ay sonra maske takmayacağımızı söyleyebiliriz. Her kan grubundan insan kovide yakalanabilir. Bazı hastalar PCR yaptırıyor, bazıları ise yaptırmıyor. Hasta olmadığı halde pozitif olanlar da çıkıyor. Aşı, maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarsak bu ara dönemi daha rahat atlayabiliriz. Dünyadaki pandemiler 2 yıldan birkaç ay sonra bitiyor. 100 yılda bir olan pandeminin de birkaç ay içinde kalkacağını umuyoruz. Hastaların çoğu Omicron'u ayakta geçiriyor ama bu herkesin hastalığı ayakta geçirecek anlamına gelmiyor. Yaşlılar ve alt hastalığı olanlar Omicron'u ağır geçirebilir. Bağışıklık sistemi düşük olanların daha dikkatli olması konusunda uyarıyoruz” şeklinde konuştu.

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"OMICRON'DA AKCİĞER TUTULMASI, DELTA VARYANTINA GÖRE OLDUKÇA AZ"

Son olarak varyantların akciğer tutulumları hakkında da bilgiler veren Dikmen, şunları söyledi:

Delta varyantına yakalanan hastalarda akciğer tutulumunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Omicron varyantına yakalanmış bir hastanın akciğer filmine baktığımızda ise deltaya göre çok az kaldığını görebiliyoruz. Bu da Omicron geçiren bir hastanın, delta varyantına yakalanan bir hastaya göre daha rahat nefes aldığını gösteren bir durumdur.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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