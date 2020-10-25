HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Bursa İnegöl'de mobilyacılık yapan 33 yaşındaki bir çocuk babası koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen genç adamdan geriye, "Şükürler olsun, iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" sözleri kaldı.

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı

Bursa İnegöl’de ikamet eden 33 yaşındaki bir çocuk babası Mücahit Balantekin bronşit rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede koronavirüse yakalandı. Genç adam tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balantekin’in kısa bir süre önce çekilen görüntüleri yürekleri burktu. Gencin son sözleri "Şükürler olsun iyi olacağım inşallah, hepinizi seviyorum dua bekliyorum" oldu.

Bronşit rahatsızlığı da bulunan Balantekin’e plazma kan tedavisinin de uygulandığı öğrenildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Balantekin’in ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Balantekin İnegöl Kavaklaraltı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Balantekin’in geçen sene evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

AW148558_01

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! İki baraj kuruduİstanbul için tehlike çanları çalıyor! İki baraj kurudu
MasterChef cantık pide nasıl yapılır?MasterChef cantık pide nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Mısır'ın Türkiye hakkındaki sözlerine sert tepki
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'
Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
Firari suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Diğer Haberler
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Pabuçdere ve Kazandere barajları kurudu
İstanbul için tehlike çanları çalıyor! İki baraj kurudu
Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntü
Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntü
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (25 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü
Kafeteryada iğrenç olay!
İBB duyurdu! İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.