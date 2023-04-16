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Koronavirüsten öldüğü açıklanan ve cenazesi yakılan kişi 2 yıl sonra evine döndü! Ne yaptığının sırrı çözülemedi

16.04.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle iki yıl önce öldüğü duyurulan ve kendisi için cenaze yakma merasimi düzenlenen Kamlesh Patidar evine döndü. Patidar, iki yıl boyunca ne yaptığı ve nerede yaşadığı konusunda ise bilgi vermedi. Kanwan bölge polisi, Patidar'ın gizemini çözmeye çalışıyor.

Koronavirüsten öldüğü açıklanan ve cenazesi yakılan kişi 2 yıl sonra evine döndü! Ne yaptığının sırrı çözülemedi

Hint medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle öldüğü sanılan, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Dhar kenti sakinlerinden Patidar, iki yıl sonra ailesine geri döndü.

Patidar'ın akrabası Mukesh Patidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamlesh Patidar'ın, 2021'de Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında ağır hasta olarak Gujarat Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve daha sonra hastane tarafından kendilerine teslim edilen ceset için tören düzenlediklerini söyledi.

GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

Ölü olduğunu sandıkları Kalmesh Patidar'ın iki yıl aradan sonra halasının kapısını çaldığını kaydeden Mukesh Patidar, tüm aile bireylerinin ve yakınlarının yaşanan olaydan dolayı şokta olduklarını dile getirdi.

Mukesh Patidar, Kalmesh Patidar'ın iki yıl boyunca nerede olduğuna dair kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini aktardı.

Kanwan Bölge Polis Yetkilisi Ram Singh Rathore da yaptığı açıklamada, ailesi tarafından öldüğü sanılan Patidar'ın gerçek hikayesinin, ifadesi alındıktan sonra netliğe kavuşacağını belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan koronavirüs

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