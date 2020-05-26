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Koronavirüsü yenen doktor çift 70 gün sonra çocuklarına kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve karantina altında tutulan doktor çift, 70 gün sonra çocuklarına kavuştu. Tedavinin ardından taburcu edilen anne-babanın mutluluğu izleyenleri duygulandırdı.

Çocuk doktorları İsmail Hakkı Akbeyaz ve Berkin Akbeyaz çifti, görev yaptıkları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pandemi hastanesi olunca 2 yaşındaki oğulları Ömer Berkten ve anneannesini korumak amacıyla 11 Mart'ta geçici süreliğine ayrı eve taşındı.

Bu süreçte Kovid-19'a yakalanan doktor çift, tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, Akbeyaz çiftinin yaklaşık 70 gün sonra çocuklarıyla kavuşma anı, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. (AA)

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