Koronavirüsü yenen eczacı: Kendimi mayın tarlasında gibi hissettim

İslahiye ilçesinde yaşayan 35 yıllık eczacı Hakkı Özcan'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Özcan 10 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Toplam 12 günlük tedavinin ardından test sonucu negatife dönen Özcan, taburcu olduktan sonra da 14 gün evinde izole oldu.

'HASTA OLACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Sağlığına kavuştuktan sonra işinin başına dönen Özcan, gerekli önlemler almasına rağmen koronavirüse yakalandığını anlatarak, "Gerekli titizliği gösterdiğim için hasta olacağımı düşünmüyordum. Ateş ve kırgınlık ile başladı. Zaman içerisinde rahatsızlığım ilerledi ve yoğun bakımda tedavi gördüm. Zor bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Bu hastalık karşısında en büyük zaaf, insanların 'Bana bir şey olmaz' yaklaşımı içerisinde olması. Asla böyle düşünülmesin ve gerekli tedbirlere uyulsun" dedi.

'KENDİMİ MAYIN TARLASINDA GİBİ HİSSETTİM'

Yoğun bakım ünitesinde kaldığı 10 gün boyunca kendisini mayın tarlasında kalmış gibi hissettiğini ifade eden Özcan, "Nasrettin Hoca misali damdan düşmüş biri olarak şunu telkin ediyorum; kesinlikle doktorun çizeceği yolda ayrılmayın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu hastalık öyle bir rahatsızlık ki ben pimi çekilmiş bir el bombasına veya bir mayın tarlasına benzetiyorum. Yoğun bakımda kaldığım sürede kendimi mayın tarlasında kalmış gibi hissediyordum. Nerede, ne zaman, ne şekil ve hangi tesirle geleceği belli olmayan bir hastalık. Mayın tarlasında kalmış hissi yaşamamak için mutlaka tedbirlere uyalım" şeklinde konuştu.