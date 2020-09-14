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Koronavirüsü yenen Körfez Belediye Başkanı Söğüt, yeniden göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından yeniden göreve başladı. Çiçekler ve alkışlarla karşılanan Söğüt, “Vatandaşlarımızın kendilerini korumalarını, tedbirlerini almalarını ve sürekli ifade ettiğimiz temizlik, mesafe ve maske kurallarına daha fazla uyulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü zorlu bir süreç bizi bekliyor” dedi.

Koronavirüsü yenen Körfez Belediye Başkanı Söğüt, yeniden göreve başladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 14 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından son testinin nedagif çıkmasıyla sabah saatlerinde belediye hizmet binasına gelerek, göreve başladı. Belediye personelince bahçede çiçekle karşılanan Başkan Söğüt, kapıdaki görevliye ateşini ölçtürdü. Bu esnada görevliye 'Hadi beni ölç de bir daha eve gönder' diye espri yapan Söğüt, daha sonra '36 çıktı arkadaşlar sıkıntı yok' diyerek makam odasının bulunduğu kata çıktı.

'TEDBİRLERİMİZİ ALMAYA ÖNEM GÖSTERELİM'

Vaka sayılarının artmaya başladığını ifade eden Şener Söğüt, “14 gündür aranızda yoktum çok şükür süreci sağlıklı bir şekilde tamamladık ve şimdi aranızdayım, işimin başındayım. Süreci evimizde, çocuklarımızla birlikte kendimizi izole ederek geçirdik. Bazı bulgularını ve etkilerini üzerimizde gördük. Baş ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı, terleme ve ateş gibi belirtileri de yaşadık. İlaç tedavisini evimizde devam ettirerek bunları da geride bıraktık" dedi. Kurallara uyulmasını isteyen Söğüt, "Ben vakaların arttığı bu dönemlerde tüm vatandaşlarımızın kendilerini korumalarını, tedbirlerini almalarını ve sürekli ifade ettiğimiz temizlik, mesafe ve maske kurallarına daha fazla uyulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü zorlu bir süreç bizi bekliyor. Hamdolsun biz rahat atlattık ama daha zor ve daha ağır atlatan hastalarımızın olduğunu duyuyoruz. Çok şükür biz bunları yaşamadık. Duamız bu hastalığın bir an önce tüm insanlığın üzerinden kalkması. Yine bize görevler düşüyor özellikle hem kendimizi hem sevenlerimizi hem de yakınlarımızı düşünüyorsak tedbirlerimizi özellikle bireysel olarak almaya önem gösterelim" diye konuştu.

“UMUTSUZLUĞA ASLA KAPILMADIM”

Başkan Söğüt, tedavi sürecini anlatırken şu ifadeleri kullandı: “Umutsuzluğa asla kapılmadık, biz inançlı insanlarız. Neticede inancımız gereği ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmamamız gerekiyor. Neticede rabbim ne demişse o olacak biz buna inanan ve iman eden bir bireyiz. Dolayısıyla asla moral bozukluğu, umutsuzluk gibi endişeleri hiç taşımadık. Bu süreçte önemli olan kişinin beslenmesine dikkat etmesi, istirahatine dikkat etmesi ve sağlık ekiplerinin yönlendirmelerine dikkat etmesi. Biz de bunları yaptık. Yeniden belediyeye sanki yeni başlamış gibi karşılanmak, çalışanlarımızın heyecanla bizi beklediğini görmüş olmak, onların sevinçlerini görmüş olmak çok güzel bir duygu. Beni onurlandırdı.”

(DHA)

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