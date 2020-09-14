Koronavirüsü yenen Körfez Belediye Başkanı Söğüt, yeniden göreve başladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 14 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından son testinin nedagif çıkmasıyla sabah saatlerinde belediye hizmet binasına gelerek, göreve başladı. Belediye personelince bahçede çiçekle karşılanan Başkan Söğüt, kapıdaki görevliye ateşini ölçtürdü. Bu esnada görevliye 'Hadi beni ölç de bir daha eve gönder' diye espri yapan Söğüt, daha sonra '36 çıktı arkadaşlar sıkıntı yok' diyerek makam odasının bulunduğu kata çıktı.

'TEDBİRLERİMİZİ ALMAYA ÖNEM GÖSTERELİM'

Vaka sayılarının artmaya başladığını ifade eden Şener Söğüt, “14 gündür aranızda yoktum çok şükür süreci sağlıklı bir şekilde tamamladık ve şimdi aranızdayım, işimin başındayım. Süreci evimizde, çocuklarımızla birlikte kendimizi izole ederek geçirdik. Bazı bulgularını ve etkilerini üzerimizde gördük. Baş ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı, terleme ve ateş gibi belirtileri de yaşadık. İlaç tedavisini evimizde devam ettirerek bunları da geride bıraktık" dedi. Kurallara uyulmasını isteyen Söğüt, "Ben vakaların arttığı bu dönemlerde tüm vatandaşlarımızın kendilerini korumalarını, tedbirlerini almalarını ve sürekli ifade ettiğimiz temizlik, mesafe ve maske kurallarına daha fazla uyulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü zorlu bir süreç bizi bekliyor. Hamdolsun biz rahat atlattık ama daha zor ve daha ağır atlatan hastalarımızın olduğunu duyuyoruz. Çok şükür biz bunları yaşamadık. Duamız bu hastalığın bir an önce tüm insanlığın üzerinden kalkması. Yine bize görevler düşüyor özellikle hem kendimizi hem sevenlerimizi hem de yakınlarımızı düşünüyorsak tedbirlerimizi özellikle bireysel olarak almaya önem gösterelim" diye konuştu.