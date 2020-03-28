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Koronavirüsü yenen Rektör yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna koronavirüs teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, yaşadıklarını çektiği video ile anlattı. Feyiz videoda "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın" dedi.

13 Martta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Feyiz, 18 Martta testinin pozitif çıktığını ve Haseki'de tedavi altına alındığını anlattı. Dün, taburcu olduğunu aktaran Feyiz öğrencilerine ve vatandaşlara hitap ettiği videosunda evde kalın çağrısı yaptı.

'İNSANLIK ÇOK BÜYÜK BİR TRAJEDİ İÇİNDE'

Feyiz, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sevgili öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım; şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 13 Mart'ta yüksek ateş ve aşırı titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendime. Test sonucu 18 Mart gece 02,30'da bana pozitif olarak bildirildi. 03,30'da Haseki'ye kaldırıldım hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim.

Eşim pozitif çıktı, hastalıkla mücadelesine devam ediyor. 22 yaşında bir oğlum var o da pozitif. Bir başka evde o da karantina altında. Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın."

Kaynak: DHA

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