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'Koronavirüsün bir bulaşma yolu daha var' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Japon bilim insanları, koronavirüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebinin havada asılı kalan 'mikropartiküller' olduğunu öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğunu ve hemen düştüğünü bildirmişti.

'Koronavirüsün bir bulaşma yolu daha var' iddiası

Japon bilim insanları, koronavirüsün bir bulaşma yolunun daha olduğunu duyurdu. Uzmanlar, virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebinin havada asılı kalan 'mikropartiküller' olduğunu öne sürdü.

İnsanların birbirinden belli bir mesafede dursalar dahi sohbet esnasında solum yoluyla virüsün bulaşıp yayıldığını söyleyen Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda, "Bu vakalar sıradan damlacıkların oluşturduğu enfeksiyonlar ile açıklanamaz. Biz enfeksiyonları mikropartiküllerin oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yayılma mekanizmasını 'mikro damlacık enfeksiyonu' diye isimlendirebiliriz" dedi.

VİRÜS HAPŞIRIKLA NASIL YAYILIYOR?

Kapalı ve havalandırması kötü olan mekanlarda bu virüsün mikro damlacıklarla yayılması daha da kolaylaşıyor. Yapılan araştırmalarda 10 kişilik bir odada, hapşıran bir insanın etrafa yaklaşık 100 bin damlacık yaydığı tahmin ediliyor. Büyük parçacıkların yaklaşık bir dakika içinde yere düştüğü, ancak küçük damlacıkların havada 20 dakikadan daha uzun süre kalabildiği gözlemlendi. Çok sayıda virüs taşıyan bu mikro damlacıkları sesli konuştuğumuzda ve nefes aldığımızda da üretiyoruz.

BİR SAAT ARALIKLA BULUNULAN ORTAM HAVALANDIRILMALI

Birer saat aralıklarla bulunduğumuz alanı iki taraflı olarak havalandırmamız gerektiğini söyleyen bilim insanları, pencereleri açtığımızda mikro damlacıkların hızlıca dağılıp ortadan kaybolduğunu, bunun enfeksiyona yakalanma riskimizi düşüreceğini belirtiyor.

DSÖ: KORONAVİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

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