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Koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken araştırma! "Yüzde 50-70..."

23.12.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken koronavirüsün yeni mutasyonuyla ilgili önemli bir araştırmadan veriler paylaşıldı. İngiltere'de yapılan araştırmada, Kovid-19'un Omicron varyantıyla enfekte kişilerin hastanede tedavi görme risklerinin diğer varyantlara oranla yüzde 50-70 daha az olduğu belirlendi. Öte yandan Almanya'da ise Omicron varyantı nedeniyle ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.

Koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken araştırma! "Yüzde 50-70..."

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının analizine göre, Omicron bulaşan bir kişinin acile başvurma olasılığı, yüzde 31-45 daha az. Bu oran, hastanede tedavi görmede ise yüzde 50-70'ye çıkıyor.

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İlk bulgular "cesaret verici" olsa da varyantın yine de çok sayıda insanın hastaneye başvurmasına yol açabileceği, bunun da hastaneler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

KORONAVİRÜS AŞISI VE OMICRON VARYANTI

Ayrıca aşının, Omicron'a yakalanmayı engelleme kabiliyetinin, hatırlatıcı dozdan 10 hafta sonra azalmaya başladığı da belirtiliyor.

Kasım başından bu yana İngiltere'deki tüm omicron ve delta vakalarının incelendiği analize göre, omicron varyantıyla hastaneye başvuranların sayısı 132 olurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

Ancak hastaneye başvuranların çoğu 40 yaşının altında olduğu için varyantının daha yaşlılara bulaşması durumunda tablonun nasıl değişeceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.

"VERİLER SAAT SAAT İZLENİYOR"

Sağlık Bakanı Sajid Javid, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk verilerin "umut verici" olduğunu ve hükümetin verileri "saat saat" izlediğini belirterek, "Varyant vakaları olağanüstü bir oranda artmaya devam ediyor. Pandemi sırasındaki en yüksek günlük vakalar aşılıyor." uyarısında bulundu.

İNGİLTERE'DE EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 147 artarak 171 bin 801'e çıkmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan vakalara rağmen ülkede Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Londra Emperyal Kolejince dün yapılan başka bir araştırmada, omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'inin "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'inin daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

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ALMANYA'DA OMICRON KAYNAKLI İLK ÖLÜM

Robert Koch Ensitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, ülkede omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi. Açıklamada, kimliği ve öldüğü gün açıklanmayan 60 - 79 yaş aralığındaki hastanın omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı. RKI, Almanya'da bugüne kadar 3 bin 198 omicron vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 44 bin 927 yeni vaka kaydedildi. Yeni vakalarla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 924 bin, aktif vaka sayısı ise 821 bin 100 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 425 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 109 bin 749'a yükseldi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Almanya
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