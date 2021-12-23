HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Son Dakika: Okullarda Omicron varyantı alarmı! Ders saatleri değişecek mi? Prof. Doç. Dr. Nafiz Koçak'tan dikkat çeken öneri

Son Dakika: Okullarda Omicron varyantı alarmı! Ders saatleri değişecek mi? Prof. Doç. Dr. Nafiz Koçak'tan dikkat çeken öneri

23.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Omicron varyantıyla tüm dünya alarm durumuna geçerken, 6 kat daha hızlı bulaş nedeniyle kapalı alanlarda risk daha da artıyor. Yeni koronavirüs varyantının bulaş riskine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak okullarla ilgili önemli bir öneride bulundu. Sınıfların sürekli havalandırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Koçak, "Dersler 30 dakikaya düşürülmeli ve sınıflar en az 10 dakika kapı/pencereler karşılıklı açılarak havalandırılmalı” dedi.

Son Dakika: Okullarda Omicron varyantı alarmı! Ders saatleri değişecek mi? Prof. Doç. Dr. Nafiz Koçak'tan dikkat çeken öneri

Son dakika: Tüm dünya Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs vakalarının yeniden artmasından endişeleniyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler 3. doz aşı kararı alırken, İsrail de 4. doz bile gündemde. Uzmanlar yaklaşan tehlikenin boyutlarının çok yüksek olmasından endişelenirken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, “Uzun süre kapalı alanlarda kalmak, bulaş riskini artırıyor. Okulların da açılmasından ve Omicron varyantının hızlı bulaşmasından dolayı, dersler 30 dakikaya düşürülmeli ve sınıflar en az 10 dakika kapı/pencereler karşılıklı açılarak havalandırılmalı” önerisinde bulundu.

Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, 6 kat hızlı bulaşan Omicron varyantının başta okullar olmak üzere kapalı alanlarda büyük risk teşkil ettiğini belirterek, önerilerde bulundu.

"DERSLER 30 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLSÜN"

Koçak, “Bizim ülkemizde, her yere maskeyle girilmesi şartı çok önemli. Ki bu bağlamda mesafeyi korumak da dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Bu varyantın bulaş riski açısından kapalı alanların havalandırılması çok büyük önem arz ediyor. Uzun süre kapalı alanlarda kalmak, bulaş riskini artırıyor. Okulların da açılmasından ve Omicron varyantının hızlı bulaşmasından dolayı, dersler 30 dakikaya düşürülmeli ve sınıflar en az 10 dakika kapı/pencereler karşılıklı açılarak havalandırılmalı. Bunu daha önce de önermiştim” dedi.

1

"MASKE 8 SAATEN FAZLA KULLANILMAMALI"

Havalandırmanın öneminin tekrar gündeme geldiğini söyleyen Doç. Dr. Koçak, “Kış ayına girdik ki camın, kapının bu dönemde çok açılamamasını göz önünde bulunduğumuzda havalandırmaların önemi de gündeme geliyor. Bulaş hızının 6 kat olduğu bir varyant ile karşı karşıya olduğumuz göz önüne getirilirse; topluca bulunulan kapalı alan olan okulların yeteri kadar havalandırılması çocuklarımızın sağlığı açısından gerekiyor. Bunun bir şekilde sağlanması lazım. Yine toplu alanlarda maskenin doğru kullanımı, en az 1 buçuk metrelik mesafe ve hijyen kurallarına da uyulmalı. Her yere, özelliklede takmış olduğumuz maskelere değdirdiğimiz ellerimizi sadece sabunla bile sık sık yıkamak çok önemli. Sabun kullanılması durumunda suyun sıcak ya da soğuk olması önemli değil. Günlerce aynı maskeyi kullanan vatandaşlarımız olabiliyor. Maskenin bu şartlarda 8 saatten fazla kullanılmaması ve mutlaka uygun şekilde bertaraf edilmesi, kalabalık ortamda uzun süre kalma zorunluluğu olduğu durumlarda tercihen 4 saatte bir değiştirilmesi önem arz ediyor” diye konuştu.

2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İstanbul'da yarın okullar tatil mi?İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Öğrencisini sınıftan çıkarıp boğazını sıktı, yumruk attı

Öğrencisini sınıftan çıkarıp boğazını sıktı, yumruk attı

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.