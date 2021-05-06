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Koronaya karşı dua etmek için maskesiz, mesafesiz toplandılar!

06.05.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yüzlerce kadın dini tören için sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak, başlarının üzerinde taşıdıkları metal testilerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Koronaya karşı dua etmek için maskesiz, mesafesiz toplandılar!

Hindistan’da koronavirüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, hayatını kaybedenler parklarda ve boş arazilerde yakılıyor.

Ülkedeki oksijen krizi nedeni ile ise birçok hastanın tedavisine devam edilemezken, birçok hastanede boş yatak bulunamıyor.

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Sanand bölgesinde yer alan ve Navapura köyünde yüzlerce kadın Kovid-19 önlemlerini hiçe saydı. Kadınlar başlarında taşıdıkları su dolu metal testilerle ile Baliyadev Tapınağı'na maskesiz ve sosyal mesafesiz şekilde yürüyüş gerçekleştirdi.

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Kadınların tapınakta dua etmenin Kovid-19’dan kurtulmaya yardımcı olacağına inandıkları için bu yürüyüşü düzenledikleri ifade edildi. Yürüyüşe ait görüntüleri sosyal medyada yayılması ise öfkeye neden oldu.

Polis Şefi Virendra Yadav olaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından bölgeye polis ekipleri gönderildiğini, ekiplerin kadınlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Yadav ayrıca, olayla ilgili 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Görüntülerin ardından Gujarat eyaletinde, 12 Mayıs'a kadar karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

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Hindistan’da toplam vaka sayısı 21 milyon 64 bin 862’ye, toplam can kaybı ise 230 bin 10’a ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 300 bin üzerinde, günlük can kaybı ise 3 binin üzerinde seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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