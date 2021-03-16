Koronaya karşı yeni ilaç umudu: Ölümleri yüzde 85 azalttı!

İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD’li Vir Biyoteknoloji tarafından geliştirilen yeni bir antikor ilacının koronavirüse karşı savaşta etkin silahlardan biri olabileceği belirtildi. İki şirket tarafından yapılan duyuruda VIR-7831 adlı monoklonal antikor ilacının üçüncü aşama klinik deneylerinin tamamladığı ifade edildi. İlacın Covid 19’a bağlı hastaneye yatış (ağır hastalık) ve ölümü yüzde 85 oranında azalttığı duyuruldu.

Şirketler, ilacın "yüksek etkililiğinin", Covid-19 nedeniyle daha fazla risk altında bulunan yetişkinlerin erken tedaviyle hastaneye yatışların durdurulabileceği anlamına geldiğini belirtti.

MUTASYONLARA KARŞI ETKİ GÖSTERDİ

Glaxo ve Vir ayrıca, antikor tedavisinin İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan varyantlara karşı aktif olduğunu gösteren verileri sundu. Şirketler aynı zamanda antikoru vermenin farklı yöntemlerini de inceliyorlar ve ilacın enfekte olmayan yüksek riskli yetişkinlerde Covid-19'u önleyip önleyemeyeceğini araştıran başka bir deneme başlatacaklar.

FDA'YA ACİL KULLANIM ONAYI İÇİN BAŞVURACAK

Diğer taraftan ilaç şirketleri, 583 hastadan elde edilen verileri inceleyen denemenin başarısına dayanarak, tedavinin Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) diğer ülkelerde acil kullanım onayına başvuracağını açıkladı.