HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronaya yakalanmak için maske kokladılar

Koronaya yakalanmak için maske kokladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 14:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla birlerine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.

Koronaya yakalanmak için maske kokladılar

Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki Corona Virüsü vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun Corona Virüsü testi pozitif çıktı.

'NORMAL ZAMANLARDA PAYLAŞMAZLAR'

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

Hapishanede akılalmaz görüntü Coronaya yakalanmak için maske kokladılar
Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek toplaştıklarını söyledi.

Hapishanede akılalmaz görüntü Coronaya yakalanmak için maske kokladılar
Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.

Hapishanede akılalmaz görüntü Coronaya yakalanmak için maske kokladılar
Mahkumlardan hiçbiri birbirlerine hastalık bulaştırdığı suçlamasını kabul etmedi.

Kentte yargıçların sadece tutukluluk sürelerini tamamlamak üzere olan mahkumlar erken tahliye ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Koronavirüs sözlüğü: Hangi terim ne anlama geliyor?Koronavirüs sözlüğü: Hangi terim ne anlama geliyor?
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!

En Çok Okunan Haberler

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Koronavirüs tehlikesi devam ederken şimdi de...

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi

İngiliz doktor deneme ilacıyla 3 günde koronavirüsü yendi

Korona tedavisi için hastaneye yattılar yangında öldüler

Korona tedavisi için hastaneye yattılar yangında öldüler

Koronavirüs sözlüğü: Hangi terim ne anlama geliyor?

Koronavirüs sözlüğü: Hangi terim ne anlama geliyor?

Bilim insanları 'Süper Dünya' keşfetti

Bilim insanları 'Süper Dünya' keşfetti

Brezilya'da şimdi de spor salonları açılıyor

Brezilya'da şimdi de spor salonları açılıyor

İşte salgının en çok yayıldığı ikinci ülke!

İşte salgının en çok yayıldığı ikinci ülke!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.