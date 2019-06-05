Korsanla mücadelede teknolojinin son imkanları kullanılıyor

EDA ÖZDENER - Kültür ve Turizm Bakanlığınca gelişmiş teknolojik imkanlara sahip 400 elektro optik cihaz, bandrol ihlallerinin tespiti için çalışan il denetim komisyonlarının hizmetine sunuldu.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, korsanlığın önlenmesi, ihlallerin tespitinin kolaylaşması amacıyla uygulanan bandrol sistemi, sinema ve müzik eserleri için 1986, kitaplar için ise 1995'ten beri kullanılıyor.

Bandrol sisteminin etkin şekilde yürütülmesi ve bandrol sahteciliğinin önüne geçilmesi için gelişmiş teknolojik imkanlara sahip cihazlardan yararlanılıyor.

Bu kapsamda sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca tedarik edilen elektro optik cihazlarla görülebilen "lazer şifre", "mikro text ve nano text yazılar", "3D hareketli logo", "dotmatrix efektler", "güvenlik işaretleyicisi" gibi güvenlik önlemleri kullanılıyor.

Korsanla etkin mücadele için bandrol hammaddesine eklenen ultraviyole (UV) mürekkeple bandrollerin kopyalanmasının önüne geçiliyor.

Bandrollerde bulunan bu güvenlik özelliklerinin yanı sıra 81 ildeki denetim komisyonları, bandrol ihlallerini tespit etmek amacıyla faaliyet yürütüyor.