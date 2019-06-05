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Korsanla mücadelede teknolojinin son imkanları kullanılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bandrol ihlallerinin tespiti için çalışan il denetim komisyonlarına, toplam 400 adet bandrollerin orijinalliğinin tespitini ve esere ilişkin bilgilere ulaşılmasını sağlayan karekod okuyucuyla denetimlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan lazer şifre okuyucu elektro-optik cihaz dağıtıldı - Akıllı telefonlar üzerinden hizmete sunulan uygulamayla da vatandaşlara esere ilişkin bandrol bilgilerini sorgulama imkanı tanınıyor

EDA ÖZDENER - Kültür ve Turizm Bakanlığınca gelişmiş teknolojik imkanlara sahip 400 elektro optik cihaz, bandrol ihlallerinin tespiti için çalışan il denetim komisyonlarının hizmetine sunuldu.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, korsanlığın önlenmesi, ihlallerin tespitinin kolaylaşması amacıyla uygulanan bandrol sistemi, sinema ve müzik eserleri için 1986, kitaplar için ise 1995'ten beri kullanılıyor.

Bandrol sisteminin etkin şekilde yürütülmesi ve bandrol sahteciliğinin önüne geçilmesi için gelişmiş teknolojik imkanlara sahip cihazlardan yararlanılıyor.

Bu kapsamda sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca tedarik edilen elektro optik cihazlarla görülebilen "lazer şifre", "mikro text ve nano text yazılar", "3D hareketli logo", "dotmatrix efektler", "güvenlik işaretleyicisi" gibi güvenlik önlemleri kullanılıyor.

Korsanla etkin mücadele için bandrol hammaddesine eklenen ultraviyole (UV) mürekkeple bandrollerin kopyalanmasının önüne geçiliyor.

Bandrollerde bulunan bu güvenlik özelliklerinin yanı sıra 81 ildeki denetim komisyonları, bandrol ihlallerini tespit etmek amacıyla faaliyet yürütüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında denetimlerini sürdüren komisyonlar, büyük üretim merkezlerine yönelik operasyonlarla korsanın kaynağında engellenmesini sağlıyor.

- 400 elektro optik cihaz dağıtıldı

Bu çerçevede, teknik donanım ve cihazlarla desteklenmesi için il denetim komisyonlarına 400 adet elektro optik cihaz dağıtıldı.

Elektro optik cihazlar, yeni nesil bandrollerin orijinalliğinin tespitini ve esere ilişkin bilgilere ulaşılmasını sağlayan karekod okuyucularla denetimlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan lazer şifre okuyuculardan oluşuyor.

- Vatandaş da kontrol edebiliyor

Öte yandan akıllı telefonlar üzerinden hizmete sunulan uygulamayla vatandaşlara da bandrolleri kontrol imkanı sunuluyor.

Vatandaşlar, bandrollerin üzerindeki karekodu okutarak, esere ilişkin bandrol bilgilerini sorgulayabiliyor.

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Bandrol elekro optik cihaz korsanla mücadele

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