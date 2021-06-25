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  4. Koşarak çatıya saklanan genç, ikna için gelen polislere "Yılan var" dedi

Koşarak çatıya saklanan genç, ikna için gelen polislere "Yılan var" dedi

25.06.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını iddia eden genç, koşarak apartmanın çatısına saklandı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla mahalleye gelen polis ekiplerini karşısında gören genç, "Fazla yaklaşmayın çatıda yılan da var” diyerek polisleri uyardı. İkna edilen kişi, çatıdan indirildi.

Koşarak çatıya saklanan genç, ikna için gelen polislere "Yılan var" dedi

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmana koşarak giren kişi bahçede oyun oynayan çocuklara "Beni birileri kovalıyor" diyerek, binanın çatısına saklandı. Saklanan genci ikna edemeyen apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çatıya saklanan genci, indirmek için uzun süre uğraştı. Karşısında polisleri gören genç, "Fazla yaklaşmayın çatıda yılan da var" diyerek ekipleri uyardı. İkna edilen genç, saklandığı çatıdan alındı. Yapılan incelemede, gencin yılan olduğunu öne sürüp işaret ettiği yerde, siyah kablo olduğu ortaya çıktı.

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Gözaltına alınan gencin emniyetteki ifadesinde, kendisini kovalayan kişilerden korkup apartmanın çatısına gizlendiğini söylediği belirtildi.

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(DHA)

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polis Çorum
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