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  4. Kosova'daki komando taburu Türkiye'ye dönüyor! MSB'den açıklama

Kosova'daki komando taburu Türkiye'ye dönüyor! MSB'den açıklama

05.09.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova'da görevlendirilen komando taburu Türkiye'ye dönüyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada taburun görevini tamamladığını ve yarın Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

Kosova'daki komando taburu Türkiye'ye dönüyor! MSB'den açıklama

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve AGİT görevleri ile ikil ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü, Balkanlar’daki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Haziran ayında Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önce NATO Kosova Gücü'ne (KFOR) tahsisli olan Kırklareli'ndeki 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun ihtiyat birliği olarak bölgeye görevlendirildiği hatırlatılarak, "Görevlendirilen birliğimiz, 6 Haziran 2023 tarihinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası’na intikalini müteakiben 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Kosova'da sükunetin sağlanmasına büyük bir katkı sağlamış ve görevini başarıyla yerine getirmiştir. İhtiyat taburumuz; bugün (05 Eylül) karayolu, yarın (06 Eylül) ise havayolu intikallerini tamamlayacaktır. Ayrıca, KFOR Komutanlığı 10 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır. Türkiye NATO'ya yapmış olduğu taahhütleri ve katkıları her zaman olduğu gibi yerine getirmeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı Kosova

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