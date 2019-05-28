Kosova'nın kuzeyindeki polis operasyonu

Zubin Potok'taki operasyonda silahlı direniş nedeniyle zorluklar yaşandığını vurgulayan Qalaj, operasyonda silah, telefon ve para da ele geçirildiğini kaydetti.

Kosova Emniyet Genel Müdürü Raşit Qalaj da başarılıyla sonuçlanan operasyonda 5 polis ile operasyonun yapılması engellemek için yolların barikatla kapatmaya çalışan sivillerin yaralandığını söyledi.

Gözaltına alınanların, "organize suç örgütü kurmak veya örgüt üyeliği", "kaçakçılık", "görevini kötüye kullanmak", "yolsuzluk" ve "yasa dışı ticaret" suçlarına karıştıklarını aktaran Kelmendi, gözaltına alınan polislerin 11'inin Sırp ve 4'er Arnavut ve Boşnak olduğu bilgisini paylaştı.

İPK İcra Kurulu Başkanı Miradije Kelmendi, düzenlediği basın toplantısında, sabah başlatılan operasyon kapsamında polisin 12 farklı mekana baskın yaptığını, bu doğrultuda Kosova polisi mensubu 19 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Barikatları uzaklaştırma çalışmalarında Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir aracın da bulunduğunu anımsatan Qalaj, "Biri uluslararası, Rusya vatandaşı BM yetkilisi ve biri yerel BM yetkilisi, barikatlarda yer almalarından dolayı gözaltına alındı." dedi.

Kosova Özel Savcısı Sylë Hoxha ise bir yıl boyunca devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların ve farklı tanıkların dinlendiğini aktardı.

- Başbakan ve Cumhurbaşkanından tepki

Öte yandan, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplara barışı koruma ve kanunlara saygı duyma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de ülkesinin ikinci 10 yılında organize suç için yer olmadığını ifade etti.

- BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM'nin Kosova Misyon Şefi Zahir Tanin, yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeleri derin endişeyle izlediklerini dile getirdi.

Gelişmelerle ilgili tüm uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon içerisinde bulunduklarını aktaran Tanin, BM çalışanlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Tüm tarafları hukuk devleti ilkelerine saygı duymaya, herkesin yaşam ve özgürlüğüne saygı göstermeye ve o bölgede barışı ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yardımcı olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

