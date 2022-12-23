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  4. Kötü koku alarma geçirdi! Ahşap kutudan vahşet çıktı

Kötü koku alarma geçirdi! Ahşap kutudan vahşet çıktı

23.12.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boş araziden gelen kokular üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler ahşap dolap içine konulmuş erkek cesediyle karşılaştılar. Dolabı araziye bıraktığı belirlenen O.K. gözaltına alındı.

Kötü koku alarma geçirdi! Ahşap kutudan vahşet çıktı

Kentte, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Sokak'ta boş arazideki ahşap dolaptan kötü koku yayıldığını fark edenler, polise haber verdi. Polisin incelemesinde dolapta erkek cesedi olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bulunduğu dolabı araziye bıraktığı tespit edilen O.K. gözaltına alındı.

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NAKLİYE ARACINDA GETİRİP BOŞ ARAZİYE BIRAKMIŞ

Ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polise ifade veren O.K.'nin, "Bana bunu nakliye aracı tutup buraya getirmemi söylediler. İçinde çadır ve malzemelerinin olduğu bilgisi verildi" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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