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Kötü kokular sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı

09.10.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu. Evinde ölü bulunan şahsın, 15 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kötü kokular sonrası korkunç gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde kötü kokuların gelmesi üzerine komşular, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, apartman dairesine girdiklerinde bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin Uğur Kabal isminde bir kişiye ait olduğu belirlendi.

15 GÜN ÖNCE VEFAT ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tek başına yaşadığı öğrenilen Uğur Kabal’ın yaklaşık 15 gün önce vefat ettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Uğur Kabal’ın cenazesi, polis ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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