HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Temizlik yapmak için gittiği evde ölü bulundu

Temizlik yapmak için gittiği evde ölü bulundu

06.10.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Necmiye Çavdar (40), temizlik yapmak için gittiği evde ölü bulundu. Çavdar’ın evde temizlik yaparken düşüp başını vurduğu şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

Temizlik yapmak için gittiği evde ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi’ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kentte görev yapan doktor M.G.'nin evine temizlik için giden Necmiye Çavdar'dan, yakınları haber alamadı.

Bebeğinin cesedi temizlik kovası içinde bulunmuştu! Anne hakkında verilen karar bozulduBebeğinin cesedi temizlik kovası içinde bulunmuştu! Anne hakkında verilen karar bozuldu

YERDE YATAR VAZİYETTE BULUNDU

Durumdan şüphelenen yakınlarının ulaştığı doktor M.G., eve gittiğinde Çavdar'ı yerde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Çavdar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK

Çavdar'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çavdar’ın ölüm haberini alan yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı.

Necmiye Çavdar’ın evde temizlik yaparken düşüp başını vurduğu şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Temizlik görevlisi su alırken vana kırıldı Aksaray Metrosu sular altında kaldıTemizlik görevlisi su alırken vana kırıldı Aksaray Metrosu sular altında kaldı

729a73b21afcafca43289a918bf6f266

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Eşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldıEşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldı
Valilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldıValilik açıkladı! PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.