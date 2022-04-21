Kötü soğan kokularından kurtulabilirsiniz

İstenmeyen kokular gündelik yaşamımızı olumsuz etkileyerek insan ilişkilerini bile şekillendirebiliyor. Soğan ve sarımsak gibi keskin kokuya sahip yiyecekleri yemekten uzak durulabiliyor. Türk mutfağında en sık kullanılan yemeklerin vazgeçilmezi olan soğanı kokusu yüzünden yemekten çekiniyorsanız süt yöntemini kullanabilirsiniz. Soğan kokusunu önlemek için genelde dişleri fırçalamak veya karanfil, nane çiğnemek gibi çözümler düşünülüyor. Fakat ağzınızı süt ile çalkalayarak da soğan kokusundan kolayca kurtulabilirsiniz.

KARBONAT KARIŞIMI

Karbonatta soğan kokusunu önleyen etkili çözümler arasında yer alıyor. 1 tatlı kaşığı karbonatı 1 çay bardağı suda eriterek yapacağınız karışım ile ağzınızı çalkalarsanız da soğanın kötü kokusunu önleyebilirsiniz.

KAŞIK İLE ELDEKİ SOĞAN KOKUSUNU GİDEREBİLİRSİNİZ

Elden geçmeyen soğan kokusu gün boyunca rahatsız edebiliyor. Eldeki kokuları geçirmek için suyun altında metal kaşığı ovalayarak ellerinizi yıkayabilirsiniz. Bu sayede elinizdeki geçmeyen inatçı kokuları kolayca geçirebilirsiniz. Aynı şekilde elinize limon suyu ile ovalayarak da soğan kokularını giderebilirsiniz.



