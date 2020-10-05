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  4. Kovid-19 Raporu yayımlandı! DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Kovid-19 Raporu yayımlandı! DSÖ'den Türkiye'ye övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımladı. Söz konusu raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi kapsamında elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı." açıklamasını yaptı.

Kovid-19 Raporu yayımlandı! DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Sağlık Bakanlığı, açıklamasının devamında "Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi. Raporun sonuç bölümünde; Türkiye'nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı; genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler alındığına dikkat çekildi." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...


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