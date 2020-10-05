Kovid-19 Raporu yayımlandı! DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Sağlık Bakanlığı, açıklamasının devamında "Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi. Raporun sonuç bölümünde; Türkiye'nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu yapıldı; genç nüfusu avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler alındığına dikkat çekildi." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...



