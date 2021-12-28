Kovidi 16 yıl önceden bilmiş! Pandeminin bitiş tarihi ile ilgili flaş iddia! '10 yıl içerisinde...'

16 yıl önce yazılan kitapta '2020'lerde akciğerleri etkileyen zatürre benzeri bir hastalığın dünyaya yayılacağı' yazıyor.

2005 ile 2100 yıllarında dünyada yaşanacak olayların tahmin edildiği kitabın 210'uncu sayfasında yazanlar, günümüzde ortaya çıkan Kovid-19 salgınıyla birebir benzerlik gösteriyor.

PANDEMİNİN BİTİŞ TARİHİ İLE İLGİLİ FLAŞ BİLGİ

Kitabın söz konusu bölümünde, "2020'lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise; bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra, 10 yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolması olacak." ibaresi yer alıyor.

Kitabın ayrıntılarının sosyal medyada paylaşılması sonrası birçok kullanıcı da ABD'li yazarın koronavirüs salgınını doğru tahmin ettiği yönünde mesajlar yazmıştı.

77 yaşında hayatını kaybeden medyum ve yazar Sylvia Browne'un 1990 ile 2009 yılları arasında Öte Dünya’da Yaşam, Bir Medyumun Maceraları, Kıyamet Günü Kehanetleri (End of Days), Dünyanın Gizemi ve Sırları (Secrets & Mysteries of the World) gibi gelecekte yaşanacak kehanetleri konu alan birçok kitabı bulunuyor.



