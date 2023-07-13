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  4. Koyun sürüsü, karayolunu kullanarak karşıya geçince... İlginç anlar kamerada!

Koyun sürüsü, karayolunu kullanarak karşıya geçince... İlginç anlar kamerada!

13.07.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan-Artvin karayolu üzerinde yayla arazisinde otlatılan koyunlar karayolunu kullanarak karşıya geçince trafik kısa süreliğine durdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan ve besicilik yapan köylüler, hayvanlarını yaz boyunca yüksek rakımlı arazilerde otlatıyor. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan yaylalar doğal bitki örtüsü, geç kuruması ve yaz boyunca havanın serin geçmesi nedeniyle tercih edilirken, Ardahan-Artvin karayolu üzerinde bulunan 2 bin 540 rakımlı Çığ gelenler bölgesi de bölgedeki köy halkı tarafından en fazla tercih edilen alanlardan biri oldu.

Köylüler küçük baş hayvanlarını burada otlatırken bazen de karayolunu kullanarak hayvanları karşıdan karşıya geçiriyor.

KOYUN SÜRÜSÜ KARŞIYA GEÇMEK İÇİN KARAYOLUNU KULLANDI

Yaşanan olayda, araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti.

Sürüyü karayolunda karşıdan karşıya geçiren çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı.

Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti.

(İHA)

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Ardahan koyun koyun sürüsü

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