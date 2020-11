Kozalak şurubu faydaları neler, nasıl yapılır?

Kozalak şurubu, bir diğer adıyla çam kozalağı şurubu yeşil çam kozalağından yapılmış olan, marmelat kıvamında bir şuruptur. Kozalak yaz, kış demeden kendini gösteren çam ağaçlarından toplanır. Birçok faydasının olduğu söylendiğinden, yazın başında yeşil halde bulunan kozalakların toplanmasıyla ve birkaç işlemden sonra şurup haline getirilmesiyle oluşur. Dilerseniz bu şurubu kendiniz yapabilir, dilerseniz de satın alabilirsiniz. Her ikisi için de önceden doktorunuza sormanızda fayda var. Kozalak şurubu faydaları ile anılsa dahi zararları da bulunabilir. Bu yüzden tüketmeden önce doktorunuza danışma uyarımızı dikkate almanızı tavsiye ederiz. İnsanların bu denli sağlıklı, faydalı bulduğu kozalak şurubu faydası nelerdir? Kozalak şurubu zararları var mıdır? Sizler için tüm bu soruların cevabını topladık, derledik ve bir yazı haline getirdik.

Kozalak Şurubu Zararları

Çam kozalağı şurubunun faydalarını say say bitiremedik, peki kozalak şurubunun zararları var mı? Varsa nelerdir? Biraz da bu konuya değinelim. İlk olarak eğer tam olarak olgunlaşmamış bir çam kozalağından şurup yaparsanız; bu şurup midenize zarar verebilir. Çam kozalağının tam olarak olgunlaşıp olgunlaşmadığına dikkat etmeniz gerekir. Bunun yanı sıra çam kozalağına alerjiniz olabilir, tüketmeden önce doktorunuza danışarak bunu test etmelisiniz. Alerjiniz olması halinde size faydasından çok zararı dokunacaktır. Çam kozalağı şurubunu tüketirken aşırıya kaçmanız da size zarar verebilir. Her şeyin fazlası zarardır, ölçülü tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Evde Kozalak Şurubu Tarifi

Kozalak şurubunu evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Kozalak şurubu yaparken ihtiyacınız olan malzemeler;

-1.5 litre su,

-25 adet yeşil kozalak

-Dört bardak şeker,

-Limon suyu.

Malzemelerimizi aldık, şimdi kozalak şurubunu evde kolayca nasıl yapacağımıza geçebiliriz. İlk olarak topladığınız yeşil kozalakları güzelce yıkayın. Yıkadığınız kozalakları tencere dolu suda bir gün boyunca bekletin. Suyun içinde beklettiğiniz kozalaklar hem güzelce temizlenecek hem de yumuşayacaktır. Bir günün ardından kahverengimsi bir su ile karşılaşacaksınız. Bu suyu dökün ve tencerenize yeni bir su koyun. Kozalakların da içinde olduğu bu suyu kaynatın. Bir süre kaynayan kozalakların suyunu bir kez daha değiştirin. Yeni koyduğunuz su ile yeniden birkaç saat kaynaması için ocakta bırakın. Yaklaşık üç saat kaynayan kozalakların içine dört bardak şekeri ilave edin. Zaman zaman karıştırmak şartıyla tencerenizi kaynamaya bırakın. Su kaynarken üzerinde köpükler oluşabilir, kaşık yardımıyla bu köpükleri alın. İyice kıvamını alan kozalak şurubunun altını kapatmaya yakın biraz limon suyu ilave edin. Limon suyu ilave ettikten sonra da birkaç dakika daha kaynamaya bırakın. Sonrasında tencerenizin altını kapatın ve soğuması için beklemeye alın. Soğuyan kozalak şurubunuzu ayarladığınız kavanozlara dökün ve kavanozların kapağını sıkıca kapatın. Kozalak şurubunuzu serin yerde muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun!