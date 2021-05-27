Genel kültür, Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık konularının yer aldığı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) her yıl milyonlarca aday memur olmak için başvuruyor. Bu yıl sınav hazırlıkları devam ederken adaylar KPSS sınavının başvuru tarihini araştırıyor. KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ücretleri için açıklama...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre KPSS sınavı başvuruları başladı. Söz konusu sınavın başvuruları 28 Mayıs 2021'de başlayacak ve 14 Haziran 2021'de sona erecek.

Geç başvuru 22-23 Haziran tarihinde yapılacak.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz yıl 80 TL olarak açıklanan KPSS ücretinin bu yıl ne kadar olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu yıl ki ücretin, geçen yıla oranda daha yüksek olması bekleniyor.