HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ücretleri için açıklama

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ücretleri için açıklama

27.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS'ye hazırlanan milyonlarca memur adayı sınavın başvuru tarihinin ne zaman olduğu hakkında araştırma yapıyor. KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ücretleri için açıklama...

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ücretleri için açıklama

Genel kültür, Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık konularının yer aldığı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) her yıl milyonlarca aday memur olmak için başvuruyor. Bu yıl sınav hazırlıkları devam ederken adaylar KPSS sınavının başvuru tarihini araştırıyor. KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ücretleri için açıklama...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre KPSS sınavı başvuruları başladı. Söz konusu sınavın başvuruları 28 Mayıs 2021'de başlayacak ve 14 Haziran 2021'de sona erecek.

Geç başvuru 22-23 Haziran tarihinde yapılacak.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru ücretleri için açıklama

KPSS ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz yıl 80 TL olarak açıklanan KPSS ücretinin bu yıl ne kadar olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu yıl ki ücretin, geçen yıla oranda daha yüksek olması bekleniyor.

KPSS KONULARI

KPSS'de 60 genel yetenek, 60 genel kültür olmak üzere toplamda 120 soru vardır. 120 soruyu çözmeleri için adaylara verilen süre 120 dakikadır.

Türkçe Konuları

Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı
Cümlenin Anlamı ve Yorumu
Sözcük Türleri
Sözcüğün Yapısı ve Ekler
Cümlenin Ögeleri
Cümlenin Türleri
Ses Olayları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozukları
Paragraf
Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri
Sözel Muhakeme ve Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar ve Çözümleme
Bölme, Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma, OBEB, EKOK
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar
Faktöriyel
Çarpanlara Ayırma
Oran ve Orantı
Denklem Çözme
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi-Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde Kar – Zarar, Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Grafik Problemleri
Kümeler ve İşlem
Bağıntı ve Fonksiyon
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon ve Olasılık
Sayısal Mantık ve Şekil Yetenek

Geometri Konuları

Doğru Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
Özel Üçgenler
Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Dörtgenler ve Çokgenler
Çember ve Daire
Analtik Geometri
Katı Cisimler

Tarih Konuları

İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri
İlk Müslüman Türk Devletleri
Osmanlı Devleti Siyaseti
Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık

  1. Yüzyılda Osmanlı
    Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
    Kurtuluş Savaşı Cepheleri
    Devrim Tarihi
    Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika
    Atatürk İlkeleri
    Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Coğrafya Konuları

Türkiye’ nin Fiziki Coğrafyası
Türkiye’ nin Coğrafi Konumu
Türkiye’ nin Yer şekilleri Su Örtüsü
Türkiye’ nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Toprak, Doğa ve Çevre
Türkiye’ ninBeşeri Coğrafyası
Türkiye’ nin Ekonomik Coğrafyası
Tarım, Hayvancılık ve Orman
Madenler Ve Enerji Kaynakları
Sanayi, Ticaret, Ulaşım ve Turizm
Türkiye’nin Bölgeler Coğrafyası

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

Hukuka Giriş
Anayasal Gelişmeler
Genel Esaslar ve Temel Haklar
Yasama, Yürütme, Yargı ve İdari Yapı
Uluslararası Örgütler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir
KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları başladı mı?
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Mısır'ın, İsrail ve Filistin yönetimini görüşmelere çağırdığı duyuruldu

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.