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KPSS’de bir skandal iddia daha! ‘Türkçe sorularında şifreleme var’

05.08.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS’de soruların çalındığı iddiaları üzerine son yapılan sınav iptal edilirken söz konusu sınav ile ilgili skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Sınavla ilgili yeni iddianın adı ‘şifreleme yöntemi…’ Eğitim uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini öne sürdü. İşte Gültekin’in şifreleme iddiasına yönelik söylediği o sözler…

KPSS’de bir skandal iddia daha! ‘Türkçe sorularında şifreleme var’

KPSS sınavının alınan son dakika bir kararla iptal edilmesinin yankıları sürerken daha önce Yediiklim dergisinde yayınlanan soruların yer aldığı tespitiyle başlayan soruşturma devam ediyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

İddiaların odağındaki yayınevi ise suçlamaları reddetti. Sınavla ilgili bir iddia da eğitim uzmanı Sadık Gültekin'den geldi. Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevapların sorulara gizlendiğini söyledi.

Yediiklim Yayınevi'ndeki aramaya ilişkin Başsavcılık'tan yapılan açıklamada ise "Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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KPSS’DE TÜRKÇE SORULARINDA ŞİFRELEME İDDİASI

NTV’nin haberine göre; eğitim uzmanı Sadık Gültekin ise sınavla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Türkçe testinde şifreleme olduğunu söyleyen Gültekin, "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu’yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.

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KPSS şifre
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