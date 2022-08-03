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Özdağ'dan KPSS iddiası: Arkadaşlarımız yolsuzluğu tespit etti, önümüzdeki günlerde açıklayacağız

03.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son KPSS sınavındaki bazı soruların bir yayınevinin sorularıyla birebir aynı olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verip ÖSYM Başkanı'nı görevden almıştı. Son yaşananların ardından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ÖSYM'nin önüne gitti. Polisin izin vermemesi üzerine ÖSYM'nin yakınında açıklama yapan Özdağ sınavlarda bir şifreleme yolsuzluğu tespit ettiklerini açıkladı. Özdağ ayrıca, "ÖSYM de kasaplar odasına bağlansın" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin inceleme ile ilgili, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturmanın sadece bu 16 soru ile sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemi ile cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu, Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur" dedi.

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ÖSYM'NİN ÖNÜNE GİTTİ, İZİN VERİLMEDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önünde yapacağını duyurduğu basın açıklamasını, polisin izin vermemesi nedeniyle ÖSYM'nin yakınında gerçekleştirdi. Özdağ, KPSS'de soruların bazılarının özel yayınevine ait deneme sınavında yer aldığı iddiası üzerine Devlet Denetleme Kurulu'nun inceleme başlattığını, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de görevden alındığını hatırlattı. Özdağ, "Mesele sadece bu sınavda yapılan ve bir dershanenin hazırlamış olduğu 16 sorunun sınava dahil edilmesi ile ilgili bir yolsuzluk değil. 2006 senesinden bu yana değişik şifreleme işlemleriyle başta FETÖ olmak üzere bazı cemaat ve tarikatların bu sınavlarda yolsuzluk yaparak gençlerin ve yurttaşların geleceğini karartmaları ile ilgili çalışmalardır. Esas üzerinde durulması gereken bunlardır" dedi. Özdağ ayrıca partili uzman isimlerin son KPSS dahil olmak üzere birkaç sınavda şifreli yolsuzluk tespit ettiklerini ve bunu önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

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"ÖSYM'Yİ KASAPLAR ODASINA BAĞLAYALIM"

2022 KPSS ve önceki birkaç sınavla ilgili tespitleri olduğunu aktaran Özdağ, "Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturmanın, sadece bu 16 soru ile sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemi ile cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. Bu, Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur. Kasaplar, Kasaplar Odası'nda büyük ve küçükbaş kesimi ile ilgili organize oluyor. ÖSYM'yi Kasaplar Odası'na bağlayalım çünkü ÖSYM de Türk gençlerinin geleceğini katlediyor. Devletin yaptığı sınavda yolsuzluk olur mu? Oluyormuş. Bu fark edildi. Bunu devlet değil sınava girenler fark etti ve onlar açığa çıkardı. Sonra öğreniyoruz ki sınav sorularını hazırlayan dershanenin sahibi, ÖSYM'den başka ihaleler de almış. Ne kadar büyük bir tesadüf. Hem gençlerimizin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar" diye konuştu.

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ÖSYM Ümit Özdağ KPSS Zafer Partisi

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