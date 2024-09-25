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KPSS'de neler yasak? KPSS'ye su götürmek yasak mı?

Melek Nacar Melek Nacar
25.09.2024 15:18
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KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), kamuda kariyer hedefleyenler için önemli bir adımdır. Adaylar sınavda başarılı olmak için sınav tarihine kadar düzenli olarak çalışır ve sınav içeriğine hakim olur. Sınavda götürülmesi yasak olan eşyalar da bulunur. Özellikle sınav dönemi yaklaşınca adaylar bu yasak olan eşyaları sıklıkla araştırır. ÖSYM yayınlamış olduğu kılavuz ile adaylara yasak olan her şeyi açıklar.

KPSS'de neler yasak? KPSS'ye su götürmek yasak mı?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), her yıl binlerce adayın uzun çalışmalar sonucunda girdiği bir sınavdır ve oldukça önemli sınavlar arasında yer alır. ÖSYM hemen her yıl web sitesinde bütün yasak olan ve yasak olmayan eşyaları KPSS adayları için açıklar. Sınava girecek adayların yanlarında yasak olan eşyalar getirmemesi gerekir. Fakat adayların sınava girerken yanlarında su getirip getiremeyeceği merak konusu olur.

KPSS'de neler yasak?

Sınava girecek olan adaylar sınav binalarına hiçbir eşya ve emanet bırakamaz. KPSS sınavının yapıldığı her okulda ve her sınıfta en az bir adet duvar saati bulunduğu için adayların kol saati ve benzeri dijital saatlerle sınava girmeleri de yasaktır. Adayların ihtiyacı olan kalem, silgi, kalemtıraş gibi araç ve gereçler ÖSYM tarafından karşılanır. Her aday sınava girdiği sınıfta sırasının üzerinde ihtiyacı olan araç ile karşılanır. Ayrıca peçete de ihtiyaç dahilinde olduğu için ÖSYM tarafında sınava girecek olan adaylara verilir.

Bu kapsamda KPSS'de yasak olan eşyalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat ve kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazları,
  • Her türlü kulaklık, takı, kolye, küpe, yüzük (alyans yüzükler hariç), bileklik, broş, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ya da metal içeriğe sahip olan eşyalar (Başörtüsü kullananlar için boncuklu ya da boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),
  • Her türlü elektronik ya da mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar,
  • Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşya (şeffaf ya da numaralı gözlük hariç) ve banka ya da kredi kartı vb. kartlar,
  • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar,
  • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar,
  • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar,
  • Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek ve yiyecek vb. gıda ya da tüketim maddeleri,
  • Kutu ya da şişe içerisinde ilaçlar.

Engelli ya da herhangi bir sağlık sorunu bulunan veya sınava engeli ya da sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile katılması gerekenler KPSS adaylarının ise, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkat bir şekilde incelemeleri gerekmektedir.

KPSS'ye su götürmek yasak mı?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınava su götürüp götüremeyecekleridir. Peki KPSS'ye su götürülüyor mu?

Adaylar eğer isterlerse sınava şeffaf pet şişe içinde su götürebilir. Adaylar, su şişesinin ambalajını/bandajını sökerek sınava girebilir ve sınavda su ihtiyacını karşılayabilir.

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