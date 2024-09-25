KPSS'de neler yasak? KPSS'ye su götürmek yasak mı?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), her yıl binlerce adayın uzun çalışmalar sonucunda girdiği bir sınavdır ve oldukça önemli sınavlar arasında yer alır. ÖSYM hemen her yıl web sitesinde bütün yasak olan ve yasak olmayan eşyaları KPSS adayları için açıklar. Sınava girecek adayların yanlarında yasak olan eşyalar getirmemesi gerekir. Fakat adayların sınava girerken yanlarında su getirip getiremeyeceği merak konusu olur.
Sınava girecek olan adaylar sınav binalarına hiçbir eşya ve emanet bırakamaz. KPSS sınavının yapıldığı her okulda ve her sınıfta en az bir adet duvar saati bulunduğu için adayların kol saati ve benzeri dijital saatlerle sınava girmeleri de yasaktır. Adayların ihtiyacı olan kalem, silgi, kalemtıraş gibi araç ve gereçler ÖSYM tarafından karşılanır. Her aday sınava girdiği sınıfta sırasının üzerinde ihtiyacı olan araç ile karşılanır. Ayrıca peçete de ihtiyaç dahilinde olduğu için ÖSYM tarafında sınava girecek olan adaylara verilir.
Bu kapsamda KPSS'de yasak olan eşyalar şu şekilde sıralanabilir:
Engelli ya da herhangi bir sağlık sorunu bulunan veya sınava engeli ya da sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile katılması gerekenler KPSS adaylarının ise, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkat bir şekilde incelemeleri gerekmektedir.
Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınava su götürüp götüremeyecekleridir. Peki KPSS'ye su götürülüyor mu?
Adaylar eğer isterlerse sınava şeffaf pet şişe içinde su götürebilir. Adaylar, su şişesinin ambalajını/bandajını sökerek sınava girebilir ve sınavda su ihtiyacını karşılayabilir.