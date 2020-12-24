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KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2020... Memur olmak için 2020 KPSS Ortaöğretim sınav puanı kaç olmalı? Atama taban puanları!

24.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2020... Memur olmak için 2020 KPSS Ortaöğretim sınav puanı kaç olmalı? Atama taban puanları!

ÖSYM 2002 yılından bu yana baraj puanı uygulamasını kaldırdı. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının beklenmesi ile memur olmak isteyen adaylar, memur olmak için KPSS Ortaöğretim sınavından kaç puan almak gerekiyor araştırmasını yapıyor. Önceki yıllarda KPSS Ortaöğretim sonucuna göre en az 70 alan kişiler memur olarak atanmıştı. Memur olmak için 2020 KPSS Ortaöğretim puanı kaç olmalı? 2020 KPSS Ortaöğretim'den kaç puanla atama oluyor? İşte KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2020 detayları...

KPSS Ortaöğretim'den kaç puan alınırsa memur olunur sorusunun cevabı, KPSS 2020 Ortaöğretim sonuçlarının beklenmesiyle birlikte merak konusu oldu. Kamu kurumlarında çalışmak ve memur olmak isteyen vatandaşların KPSS Ortaöğretim sınavında belirli bir puan alması gerekiyor. 2020 KPSS Ortaöğretim sınavından kaç puanla atama olur? Kamu kuruluşlarına memur alımları oldukça farklı çünkü kurum ve kuruluşların KPSS puanlarına göre memur alım puanları değişiyor. Peki **Memur olmak için KPSS Ortaöğretim'den kaç puan almak gerekir?

2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ OLMALI?

2002 yılından bu yana KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulaması ÖSYM tarfından kaldırıldı. 2 senede bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı için baraj puanı bulunmasa da, taban puan oldukça yüksek tutuluyor. KPSS Ortaöğretim sonucuna göre atamalar çok sık yapılmadığı için alımlar genelde en yüksek puandan itibaren yapılıyor. Örneğin bir önceki atamalarda en düşük atama puanı 70 olarak görülmüştü.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCUNA GÖRE KAÇ PUANLA ATAMA OLUR?

22 Kasım tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçlarının erişime açılması beklenirken vatandaşlar KPSS 2020 Ortaöğretim puanı hesaplamaya başladı. Devlet dairesinde ya da kamu kurumlarında çalışmak isteyen memur adaylarının bunun için belirli bir KPSS puanı alması gerekiyor. Peki memur olmak için KPSS Ortaöğretim'den en az kaç puan almak gerekir? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için kişilerin KPSS Ortaöğretim sınavından en az 70 puan alması şart koşuluyor. 2020 KPSS'de kaç puanla atama olur?

MEMUR OLMAK İÇİN KPSS ORTAÖĞRETİM'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

KPSS 2020 Ortaöğretim sınav sonucuna göre bir kuruma yerleşerek memur olmak isteyen adaylar, memur olmak için en az kaç puan almak gerekiyor araştırıyor. Memur atamalarında kurumların tercihi genelde puan sıralamasına göre oluyor. Yani alımlar en yüksek KPSS Ortaöğretim puanından itibaren başlıyor. KPSS Ortaöğretim'de en düşük 70 puan almak gerekirken memurluk için belirlenen taban puan kurumlara göre değişiklik gösteriyor. KPSS Ortaöğretim sınavından 70 puan altında puan alan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yapabilirler. Örneğin Uzman Erbaş ve bekçilik alımı için KPSS puan şartı aranmıyor.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM'DE ATANMAK İÇİN NE KADAR PUAN GEREKİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Ortaöğretim derecesi ile sınava giren adayların en düşük 70 puan alması yeterli oluyor. Bu adaylar memurluk için başvuru şartlarındaki puan şartını tamamlamış oluyor. Bu arada KPSS Ortaöğretim puanı her kuruma göre değişebiliyor. En az 70 puan alanlar hemen atanamayabilir çünkü genellikle atamalar en yüksek puandan itibaren yapılıyor. Kamu memur atamalarında KPSS Ortaöğretim en düşük taban puanı 70'tir diyebiliriz.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA TABAN PUANLARI

En son yapılan alımlarda atama puanları ve kadrolar şu şekildeydi:

Ahşap Teknolojisi

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.79

Anestezi

Alım Sayısı: 85

En Düşük Atama Puanı: 81.82

Aşçı

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 84.24

Bilişim Teknolojisi

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 86.94

Çevre Sağlığı

Alım Sayısı: 5

En Düşük Atama Puanı: 75.64

Diş Protez

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 81.64

Elektrik Teknolojileri

Alım Sayısı: 30

En Düşük Atama Puanı: 82.32

El Sanatları Teknolojileri

Alım Sayısı: 2

En Düşük Atama Puanı: 70.77

Hayvan Bakıcısı

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.29

Harita Tapu Kadastro

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 83.06

Hemşire

Alım Sayısı: 3 Bin 577

En Düşük Atama Puanı: 79.705

Hizmetli

Alım Sayısı: 4

En Düşük Atama Puanı: 95.09

İlk ve Acil Yardım

Alım Sayısı: 2 Bin 23

En Düşük Atama Puanı: 77.35

İnşaat Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.50

Kaloriferci

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 86.31

Kimya Teknolojileri

Alım Sayısı: 7

En Düşük Atama Puanı: 75.69

Laboratuvar

Alım Sayısı: 68

En Düşük Atama Puanı: 76.64

Makine Teknolojileri

Alım Sayısı: 36

En Düşük Atama Puanı: 78.54

Matbaa Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 72.29

Metal Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.34

Ortopedi

Alım Sayısı: 11

En Düşük Atama Puanı: 00.00 ( 5 kadro boş kaldı)

Röntgen

Alım Sayısı: 87

En Düşük Atama Puanı: 78.19

Sağlık Memuru

Alım Sayısı: 9

En Düşük Atama Puanı: 77.88

Şoför

Alım Sayısı: 28

En Düşük Atama Puanı: 81.37

Tarım Teknolojileri

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 69.97

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 82.51

Tıbbi Sekreter

Alım Sayısı: 169

En Düşük Atama Puanı: 74.02

Ziraat Teknikeri

Alım Sayısı: 52

En Düşük Atama Puanı: 70.00

KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?


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