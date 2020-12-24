KPSS Ortaöğretim baraj puanı 2020... Memur olmak için 2020 KPSS Ortaöğretim sınav puanı kaç olmalı? Atama taban puanları!

KPSS Ortaöğretim'den kaç puan alınırsa memur olunur sorusunun cevabı, KPSS 2020 Ortaöğretim sonuçlarının beklenmesiyle birlikte merak konusu oldu. Kamu kurumlarında çalışmak ve memur olmak isteyen vatandaşların KPSS Ortaöğretim sınavında belirli bir puan alması gerekiyor. 2020 KPSS Ortaöğretim sınavından kaç puanla atama olur? Kamu kuruluşlarına memur alımları oldukça farklı çünkü kurum ve kuruluşların KPSS puanlarına göre memur alım puanları değişiyor. Peki **Memur olmak için KPSS Ortaöğretim'den kaç puan almak gerekir?

2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ OLMALI?

2002 yılından bu yana KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulaması ÖSYM tarfından kaldırıldı. 2 senede bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı için baraj puanı bulunmasa da, taban puan oldukça yüksek tutuluyor. KPSS Ortaöğretim sonucuna göre atamalar çok sık yapılmadığı için alımlar genelde en yüksek puandan itibaren yapılıyor. Örneğin bir önceki atamalarda en düşük atama puanı 70 olarak görülmüştü.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCUNA GÖRE KAÇ PUANLA ATAMA OLUR?

22 Kasım tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim sonuçlarının erişime açılması beklenirken vatandaşlar KPSS 2020 Ortaöğretim puanı hesaplamaya başladı. Devlet dairesinde ya da kamu kurumlarında çalışmak isteyen memur adaylarının bunun için belirli bir KPSS puanı alması gerekiyor. Peki memur olmak için KPSS Ortaöğretim'den en az kaç puan almak gerekir? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak için kişilerin KPSS Ortaöğretim sınavından en az 70 puan alması şart koşuluyor. 2020 KPSS'de kaç puanla atama olur?