KPSS son başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

ÖSYM, adayların KPSS’ye son başvuru tarihlerini duyurmalarının yanı sıra sınava girmek isteyenler oturum başına ücretlerini de açıkladı. Adayların başvurularını tamamlaması için belirlenen miktarı internet üzerinden veya bankalardan yatırmaları gerekiyor.

KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya yok KPSS başvuruları 14 Haziran 2021 pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Adayların bu tarihten sonra ise başvuruları kabul edilmeyecek. İlerleyen günlerde KPSS için geç başvurunun açılıp açılmayacağı ile ilgili henüz bir karar açıklanmadı. Geç başvurular olsa bile adaylara fiyatların normal ödenmesi gerekenden daha fazla olduğunu hatırlatmakta fayda var.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

KPSS ücretleri adayların gireceği oturumlara göre değişiyor. Gireceğiniz her oturum başına ödemeniz gereken miktarlar şöyle:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)