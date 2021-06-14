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KPSS son başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

14.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 milyonda fazla kişinin ter döktüğü KPSS’de başvurular devam ediyor. 2021 yılı KPSS başvuruları 28 Mayıs tarihinde başlamıştı. Geçen yıl 1 milyon 398 bin 728 adayın girdiği KPSS için son başvuru tarihi ÖSYM’nin resmi sitesinden duyuruldu.

KPSS son başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

ÖSYM, adayların KPSS’ye son başvuru tarihlerini duyurmalarının yanı sıra sınava girmek isteyenler oturum başına ücretlerini de açıkladı. Adayların başvurularını tamamlaması için belirlenen miktarı internet üzerinden veya bankalardan yatırmaları gerekiyor.

KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya yok KPSS başvuruları 14 Haziran 2021 pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Adayların bu tarihten sonra ise başvuruları kabul edilmeyecek. İlerleyen günlerde KPSS için geç başvurunun açılıp açılmayacağı ile ilgili henüz bir karar açıklanmadı. Geç başvurular olsa bile adaylara fiyatların normal ödenmesi gerekenden daha fazla olduğunu hatırlatmakta fayda var.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

KPSS ücretleri adayların gireceği oturumlara göre değişiyor. Gireceğiniz her oturum başına ödemeniz gereken miktarlar şöyle:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

KPSS son başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS başvuru ücretleri ne kadarr

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS SINAV TARİHLERİ SINAV SAATLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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