KPSS soruları ile ilgili iddiaların ardından İYİ Parti'den dikkat çeken 'mülakat' videosu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili soruların önceden sızdırıldığı iddiası Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken İYİ Parti’den dikkat çeken bir video geldi.

İYİ Parti, sosyal medya hesabından mülakatlarla ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. İYİ Parti'nin paylaşımında, “Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak…’Mülakat Değil Liyakat’ esas alınarak hakkın teslim edilecek, az kaldı!” ifadelerine yer verildi.

'GENÇLERİMİZE İHANET ETTİNİZ; TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün sosyal medya paylaşımında “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız” ifadelerine yer vermişti.

Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan;



Mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek!



Hak ettiğin yarınlar senin olacak...#MülakatDeğilLiyakat esas alınarak hakkın teslim edilecek az kaldı!https://t.co/N6dHjHauFN pic.twitter.com/htFOdvzDRZ — İYİ Parti (@iyiparti) August 2, 2022



