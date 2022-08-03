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KPSS soruları ile ilgili iddiaların ardından İYİ Parti'den dikkat çeken 'mülakat' videosu

03.08.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS'de soruların sınavdan önce sızdırıldığı iddiası gündemdeyken İYİ Parti, sosyal medya hesabından mülakatlarla ilgili çok konuşulacak bir video yayınladı. İYİ Parti'nin paylaşımı "Az kaldı" denilerek paylaştığı video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

KPSS soruları ile ilgili iddiaların ardından İYİ Parti'den dikkat çeken 'mülakat' videosu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili soruların önceden sızdırıldığı iddiası Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken İYİ Parti’den dikkat çeken bir video geldi.

İYİ Parti, sosyal medya hesabından mülakatlarla ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. İYİ Parti'nin paylaşımında, “Şaibeli sınavlarla senin umutlarını, hayallerini, emeklerini çalan; mülakat cambazlığıyla seni yok sayan bu adaletsiz düzen bitecek! Hak ettiğin yarınlar senin olacak…’Mülakat Değil Liyakat’ esas alınarak hakkın teslim edilecek, az kaldı!” ifadelerine yer verildi.

'GENÇLERİMİZE İHANET ETTİNİZ; TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün sosyal medya paylaşımında “Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz; Tekrarını kabul etmeyiz! Cumhuriyetimizin kazandırdığı eğitimde fırsat eşitliğini, vasatlığa terk etmeyiz! KPSS ile ilgili iddiaların ve 2 saatte yapılan şaibeli açıklamaların takipçisi olacağız” ifadelerine yer vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti KPSS
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