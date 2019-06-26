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Kral Abdullah'tan "Filistin konusundaki tutumumuz değişmedi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Kral Abdullah'tan "Filistin konusundaki tutumumuz değişmedi" açıklaması

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah ülkesinin Filistin davası konusundaki tutumunun değişmediğini açıkladı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdullah ulusal siyaset meclisi toplantısında ülkesinin, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre bağımsız bir Filistin devletini kurmaları ve meşru haklarını kazanmaları için Filistinlilerin desteklenmesi konusundaki tutumunun değişmediğini vurguladı.

"Filistin konusundaki tutumumuz açık ve net" diyen Abdullah, Filistin ve Ürdün arasında devam eden işbirliğine dikkati çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Çalıştayı'na Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri düzeyinde, sembolik ve düşük temsille katılım sağlanacağını açıklamıştı. - Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı

ABD iş birliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Çalıştay, bugün sona erecek.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Kral 2. Abdullah Ürdün

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