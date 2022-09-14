Kraliçe Elizabeth'in son uçak yolculuğu 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdı! 5 milyon kişi takip etti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından cenaze törenine ilişkin her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ederken Kraliçe'nin cenazesinin Londra'ya getirildiği anlar başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz perşembe günü İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenazesini İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’na getiren uçak rekora imza attı.

5 MİLYON KİŞİ İZLEDİ: TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN UÇUŞU

Online uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların "en çok izlenen uçuş" rekorunu kırdığı görüldü.

Kraliçe’nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü.

BİR ÖNCEKİ REKOR PELOSİ'NİN TAYVAN UÇUŞUNDA KIRILMIŞTI

Öte yandan, bir önceki uçuş rekoru, Çin’in tepkilerine rağmen Tayvan’a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak tarafından kırılmıştı. Pelosi’nin uçağı yaklaşık 2.9 milyon kişi tarafından izlenmişti. (İHA)

