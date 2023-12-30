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Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura… ‘Stres atayım dedim, şok oldum! Soygun bu’

30.12.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşayan Mustafa Çoban gittiği eğlence mekanında hayatının şokunu yaşadı. Canı çok sıkkın olduğu için biraz kafa dağıtmak istediğini belirten Çoban bir gece kulübüne gitmişti, hayatının hatasını yaptığını ise iş işten geçince anladı. İddiasına göre kartını emanet ettiği garson onu beş parasız bıraktı. 5 bin liralık hesabı 94 bin lira olarak ödedi. Düştüğü tuzak ise duyanları şoke etti. İşte ilginç olayın detayları...

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura… ‘Stres atayım dedim, şok oldum! Soygun bu’

İstanbul’da bir eğlence mekanına gitti başına gelmeyen kalmadı. Mustafa Çoban hem eğlenmek hem de kafa dağıtmak için Ataşehir'de bir gece kulübüne gitti ve içeri girip eğlenmeye başladı. Bir yandan da alkol alıyordu ancak yaşadıklarından sonra hem şokta hem de isyandaydı, felekten bir gece çalayım derken tüm parasını kaptırdı.

Saatler sonra onunla ilgilenen garson yanına geldi ve hesabı getirdi. Çoban’a eğlence mekanında kurulan tuzak da böyle başladı. Çoban kendisine kurulan tuzağın nasıl başladığını anlatırken “Ben hesap istemeden hesap geldi. İşte nakite ihtiyacımız var dedi, çekmem gerekiyor dedi. Ben de buyur çek dedim o anda da şifreyi öğrenmiş oldu. Taksiye binip eve geldim ondan sonra o geceye ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. O gece fark etmedim” dedi. Şifreyi öğrenen garson da kartla dışarıya çıktı.

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Sabah uyandığında da ise hesaplarını kontrol etmek isteyen Çoban internet bankacılığına girdiğinde ise asıl şoku yaşadı. Çünkü kredi kartından ondan habersiz tam 94 bin lira para çekilmişti. Hesap hareketlerini kontrol ettiğinde üçer dakika arayla sürekli çekim yapıldığını gördü. Kredi kartından alışveriş yapar gibi harcama yapılmıştı. Çoban bir marketin post cihazında kartının boşaltıldığını söyledi.

‘STRES ATAYIM DEDİM, ŞOK OLDUM! SOYGUN BU’

Eğlence mekanında yaşadığı olayı Show Haber’e anlatan Çoban şu sözleri kullandı:

“3 dakika, 7 dakika arayla kartımı boşaltmışlar. 5 bin lira tutan hesabım 94 bin liraya mal oldu. Soygun, gasp, hırsızlık… Hak etmediği bir parayı çalıyor benden, benim haberim olmadan, şok oldum! Acaba ben gazinoyu mu kapattım? Bu kadar ne yaptım ben. Bir stres atayım bin 500, 2 bin lira harcayayım bir gece dedim”

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İddiaya göre mekan sahibini arasa da istediği yanıtı alamamıştı. Mekanın sahibi de ‘bizle alakası yok mekanda çalışan yanımızda çalışan bu müşterimizin kartını boşaltmış’ dedi. Tek bir gece için 50 misli fatura ödediğini söyleyen Mustafa Çoban suç duyurusunda bulunarak ‘Bu işin peşini bırakmayacağım’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Garson kredi kartı eğlence
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